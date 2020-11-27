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Инфляция «съела» пенсии белорусов

27.11.2020 09:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Инфляция «съела» пенсии белорусов

  • 27.11.2020, 9:09
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Инфляция «съела» пенсии белорусов

Цены растут, а пенсии – нет.

Инфляция в Беларуси ускоряется – цены растут даже по официальной статистике. Не растут только пенсии. Последний раз их подняли в июле перед президентскими выборами. Но то повышение мало сказалось на уровне жизни пенсионеров: пенсии выросли, в среднем, на 5,7%, но до этого они не повышались почти год, и цены за это время выросли настолько же, пишет издание infobank.by.

Так что реальные пенсии после их июльского повышения всего лишь вернулись на уровень прошлого года. И уже в сентябре, после выборов, реальные пенсии стали ниже, чем год назад. Чего не было более 3-х лет: с середины 2017-го фиксировался исключительно их реальный рост после падения в кризис 2015-16 годов.

А в октябре реальное падение пенсий продолжилось: цены выросли, а пенсии – остались на прежнем уровне. Хотя падение пока небольшое – всего лишь на 0,2% (к октябрю прошлого года). С июля же реальные пенсии снизились на 1,4%.

Чисто номинально, в BYN‑рублях, средняя по стране пенсия за год (октябрь 2020 года к соктябрю 2019-го) выросла на 5,9% (вот как раз за счет июльского повышения), а потребительская годовая инфляция (цены октября 2020-го к ценам октября 2019-го) составила 6,1% даже официально. Результат – покупательная способность пенсий стала меньше, чем годом ранее.


С июльского повышения пенсии к ноябрю уже упали по своей покупательской способности на 1,4%. А к декабрю падение будет еще больше. Так что объявленное в декабре повышение пенсий снова окажется недостаточным, и уже через пару месяцев снова будет фиксироваться реальное их падение.

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