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Ученые нашли на Гавайях огромные подземные реки

27.11.2020 09:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые нашли на Гавайях огромные подземные реки

  • 27.11.2020, 9:05
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Ученые нашли на Гавайях огромные подземные реки
Фото: Getty Images

Потоки текут между базальтовыми плитами на разной глубине.

Ученым удалось выяснить, почему в водоносных горизонтах Гавайев так мало пресной воды. Оказалось, что все дело в гигантских подземных реках, которые текут между базальтовыми плитами на разной глубине и уносят ее в океан, сообщает «Популярная механика».

Недавние исследования показали, что в водоносных горизонтах, из которых добывается большая часть пресной воды на Гавайях, гораздо меньше воды, чем должно быть. Оказалось, что большое количество богатых питательными веществами подземных вод просачивается в океан. С помощью изотопного анализа исследователи выяснили, что в водоносный горизонт поступает гораздо больше воды, чем он на самом деле удерживает. Чтобы разобраться в том, что же происходит на самом деле, ученые решили исследовать проводимость береговых вод.

Пресная вода проводит электрический ток хуже морской, так как в ней растворено меньше солей. Именно этой разностью в проводимостях и воспользовались исследователи. Ученые проплыли вдоль береговой линии на лодке, которая буксировала за собой специальный исследовательский аппарат. Устройство распространяло электромагнитные волны через воду и фиксировало отраженный сигнал.

Так исследователи определили области с большей и меньшей проводимостью на протяжении 200 километров вдоль береговой линии. На основе этих данных авторы смогли составить карту и обнаружили, что между насыщенными соленой водой вулканическими базальтами текут подземные пресноводные реки. Эти реки имеют длину около 35 километров и простираются по меньшей мере на 4 километра к западу от береговой линии. По оценкам исследователей, резервуары, из которых вытекают такие реки, содержат суммарно около 3,5 кубических километров пресной воды.

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Потоки текут между базальтовыми плитами на разной глубине.
 
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