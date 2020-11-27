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Почти 500 участников попытки госпереворота в Турции получили пожизненные сроки

27.11.2020 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Почти 500 участников попытки госпереворота в Турции получили пожизненные сроки

В Турции завершился громкий процесс над участниками попытки военного переворота 2016 года. Почти 500 военных получили пожизненные сроки. 

Перед судом предстали как высшие офицеры, так и экипажи самолётов, танков и вертолетов, которые наносили авиаудары по правительственным объектам. Попытка путча в Турции четыре года назад произошла в Стамбуле, Анкаре и других крупных городах страны. Тогда в результате уличных боев погибло более 100 путчистов и около 90 сторонников президента, а также не менее 50 мирных граждан. Около 2000 получили ранения. 

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В Турции завершился громкий процесс над участниками попытки военного переворота 2016 года. Почти 500 военных получили пожизненные сроки.  Перед судом предстали как...
 
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