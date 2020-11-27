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Пять человек погибли при пожаре в больнице в Индии

27.11.2020 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пять человек погибли при пожаре в больнице в Индии

В городе Раджкот (штат Гуджарат, Индия) во время пожара в больнице для пациентов с COVID-19 погибли пять человек. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на The Times of India.

Огонь вспыхнул в отделении интенсивной терапии.

В больнице на момент инцидента находились 33 пациента. В результате пожара трое погибли на месте, еще двое скончались позже. Всех спасенных людей разместили в других учреждениях здравоохранения.

Фото: twitter / TOIRajkot

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В городе Раджкот (штат Гуджарат, Индия) во время пожара в больнице для пациентов с COVID-19 погибли пять человек. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на The Times of India....
 
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