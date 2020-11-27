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Пять человек погибли при пожаре в больнице в Индии
Источник материала: ОНТ
В городе Раджкот (штат Гуджарат, Индия) во время пожара в больнице для пациентов с COVID-19 погибли пять человек. Об этом
Огонь вспыхнул в отделении интенсивной терапии.
В больнице на момент инцидента находились 33 пациента. В результате пожара трое погибли на месте, еще двое скончались позже. Всех спасенных людей разместили в других учреждениях здравоохранения.
Фото: twitter / TOIRajkot
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В городе Раджкот (штат Гуджарат, Индия) во время пожара в больнице для пациентов с COVID-19 погибли пять человек. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на The Times of India....
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