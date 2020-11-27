Источник материала: ОНТ

Конструктивный диалог как способ решения проблем и возможность вместе строить будущее страны. Общественные приёмные продолжают работу по всей Беларуси.

Сегодня людей примут в Витебске, Быхове, Славгороде, Краснополье и Кричеве. Расписание доступно на сайтах райисполкомов. Учтена и эпидемиологическая ситуация – всех готовы выслушать по телефону. Чаще всего вопросы касаются благоустройства и строительства жилья, а также цен и здоровья. Наиболее важные мнения берут на контроль и рассмотрят на Всебелорусском народном собрании.

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