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Общественные приёмные продолжают работу по всей Беларуси
Источник материала: ОНТ
Конструктивный диалог как способ решения проблем и возможность вместе строить будущее страны. Общественные приёмные продолжают работу по всей Беларуси.
Сегодня людей примут в Витебске, Быхове, Славгороде, Краснополье и Кричеве. Расписание доступно на сайтах райисполкомов. Учтена и эпидемиологическая ситуация – всех готовы выслушать по телефону. Чаще всего вопросы касаются благоустройства и строительства жилья, а также цен и здоровья. Наиболее важные мнения берут на контроль и рассмотрят на Всебелорусском народном собрании.
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Конструктивный диалог как способ решения проблем и возможность вместе строить будущее страны. Общественные приёмные продолжают работу по всей Беларуси. ...
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