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В Минэнерго обозначили стратегию развития на 4 года
Источник материала: ОНТ
Повышение эффективности работы предприятий и увеличение объемов реализации продукции. Так видят стратегию развития энергетической отрасли Беларуси на ближайшие 4 года в профильном ведомстве.
Приоритетом должна стать электроэнергия, особенно во время работы Белорусской атомной электростанции. Но не забудут и про привычные источники. Пересмотрят отношение к торфу и его использованию в системе ЖКХ – там, где это эффективнее.
Так, три проекта по переводу котельных жилищно-коммунального хозяйства на использование фрезерного торфа уже реализуются в Минской области. Рассматриваются предложения об использовании торфа еще на 8 источниках. Это дополнительный объем реализации продукции наших заводов, рост добавленной стоимости и, соответственно, заработной платы, отметили в Минэнерго.
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Повышение эффективности работы предприятий и увеличение объемов реализации продукции. Так видят стратегию развития энергетической отрасли Беларуси на ближайшие...
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