В Минэнерго обозначили стратегию развития на 4 года

Источник материала: ОНТ

Повышение эффективности работы предприятий и увеличение объемов реализации продукции. Так видят стратегию развития энергетической отрасли Беларуси на ближайшие 4 года в профильном ведомстве.

Приоритетом должна стать электроэнергия, особенно во время работы Белорусской атомной электростанции. Но не забудут и про привычные источники. Пересмотрят отношение к торфу и его использованию в системе ЖКХ – там, где это эффективнее.

Так, три проекта по переводу котельных жилищно-коммунального хозяйства на использование фрезерного торфа уже реализуются в Минской области. Рассматриваются предложения об использовании торфа еще на 8 источниках. Это дополнительный объем реализации продукции наших заводов, рост добавленной стоимости и, соответственно, заработной платы, отметили в Минэнерго.

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