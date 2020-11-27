Как бизнесу работать без перебоев? Изучаем возможности дата-центров

Источник материала: ProBusiness



Дата-центр А1. Фото предоставлено А1

Для бизнеса главное, чтобы он не останавливался, ведь даже простые неполадки могут привести к коллапсу всей компании. Для этого необходимо заблаговременно подумать об отказоустойчивости ИТ-систем. Но как это сделать?

Начальник управления продаж продуктов ИКТ компании А1 Алексей Федорович объясняет, зачем и как бизнесу дублировать свои ИТ-системы. В качестве примера он приводит истории крупных белорусских компаний.

Мы начинаем совместный проект с компанией А1 — «Технологии первых». В серии материалов мы покажем, как с технологиями А1 бизнес становится современным, технологичным, инновационным.

— Представьте, что сегодня отключилась ваша электронная почта или «упал» сервер. Сколько времени проработает ваша компания? Как быстро вы сможете восстановить работу?



Алексей Федорович. Фото предоставлено компанией А1

Именно для своей бесперебойной работы бизнес следит за отказоустойчивостью — это способность ИТ-системы продолжать полноценно работать при выходе из строя отдельных компонентов — серверов или каналов связи, сбоев на уровне отдельных модулей системы и т.д. Для необходимого уровня отказоустойчивости применяются различные инфраструктурные решения, которые можно свести к двум большим группам: создание нескольких центров обработки данных (дублирование «железа») или использование IaaS-решений («облака»). Компаниям, которые не могут позволить себе замереть хотя бы на час, необходима резервная площадка для своих ИТ-решений. Даже на тот случай, если весь ваш офис сгорит.

Расскажу подробнее об этих решениях.

Создание нескольких центров обработки данных

Это решение подразумевает, что данные можно продублировать еще на одном сервере. Если из строя выйдет один, то, скорее всего, будет работать второй. Но где их разместить?

На площадях компании.

Для начала компания может организовать дополнительное серверное помещение, где, как на складе, будет храниться резервное оборудование. В этом случае она закладывает в свои расходы стоимость «развертывания» новых серверов, а также время на эту работу — порой это занимает несколько недель. Может ли ваша компания прожить без ИТ-решений этот срок?

Второй, ускоренный способ, — оборудовать относительно небольшую и всегда функционирующую серверную. Она может быть не такой мощной, как основная, но зато всегда включена и готова «прийти на помощь». В такой серверной будет работать интернет и WAN-каналы и будет храниться актуальная резервная копия данных.

Третий вариант — если объем данных очень большой, а задержки в работе недопустимы, компании могут строить собственные дата-центры — это специально оборудованные здания для хранения и обработки информации.

Во внешнем дата-центре. В Беларуси дата-центров несколько, один из крупнейших — А1.



Дата-центр А1. Фото предоставлено А1

В аутсорсинговые дата-центры можно привезти собственные серверы, доверив обслуживание специалистам дата-центра. По сути, это означает взятие в аренду площадей, которые надежно охраняются и поддерживаются. Эта услуга называется colocation. Впрочем, обслуживание можно оставить и за сотрудниками компании-клиента, чем порой пользуются банки для обеспечения дополнительной безопасности данных. Наиболее часто услугой colocation пользуются банки, крупный ритейл, госсектор, малый и средний бизнес.

Второй вариант — вовсе отказаться от собственных серверов и использовать оборудование дата-центра. Эта услуга называется HaaS (Hardware as a Service). И для крупных, и для небольших компаний это возможность отказаться от закупки нового оборудования — например, под запускаемые «тяжелые» проекты. Наиболее часто компании вспоминают о ней, когда не хватает бюджета для закупки и настройки ИТ-систем или когда бизнес/проект молодой — а значит, пока не известно, какие ИТ-ресурсы потребуются через год-два и потребуются ли вообще.

Создавать свой центр обработки данных или обратиться в дата-центр? Вкратце расскажу, что учитывать при выборе.

Дата-центры классифицируются по четырем уровням надежности: Tier I, Tier II, Tier III, Tier IV. Чем выше значение — тем надежнее центр. Например, уровень надежности дата-центра А1 и его инфраструктуры превышает стандарты класса Tier III.



Дата-центр А1. Фото предоставлено А1

Собственные центры обработки данных (ЦОД) необходимо обслуживать, обеспечивать их физическую (например, систему кондиционирования) и информационную безопасность. Гибкость, скорость и масштабируемость собственных ЦОД зависит от возможностей и бюджета компании.

Один из недостатков — необходимость самостоятельного развертывания системы и обучения специалистов (но эту услугу можно заказать у специалистов). Кроме того, создание собственных ЦОД — это крупные единоразовые расходы, дополнительные эксплуатационные расходы. Стоимость одной только стойки с серверами обходится в примерно $ 27 000, не считая затрат на ее содержание, условия эксплуатации и технических специалистов, аренду помещения.

Услуги дата-центра оплачиваются ежемесячно — сервисная модель экономит бюджет компании. Так она избавляется от крупных инвестиций (CAPEX) и затрат на обслуживание ИТ (OPEX). Это безопасно, надежно, уменьшает time-to-market и не требует капитальных расходов на организацию собственных серверных. Компании не нужно искать помещение, думать о его кондиционировании или волноваться об отключении электричества.

Учитывать стоит и затраты времени. При покупке собственного оборудования средняя или крупная компания только процедуру закупки будет проводить минимум два месяца, плюс месяц на заключение контракта и еще два месяца на транспортировку. Компании не всегда могут предвидеть, сколько им необходимо вычислительных ресурсов, а потому серверы могут простаивать или, наоборот, не справляться с нагрузкой.

Однако крупные компании (enterprise) решаются на создание собственных ЦОД, аргументируя это решение соображениями безопасности, ведь в таком случае они на 100% отвечают за все гарантии. Например, в России свои большие ЦОД имеют Сбербанк, ВТБ24, Альфа-Банк и многие другие корпорации из разных секторов.

Использование IaaS-решений («облака»)

Облачное хранилище данных, или cloud storage — это место, предназначенное для онлайн-хранения данных. Информация сохраняется на удаленном сервере, доступ к ней обеспечивается при помощи интернета. Чаще всего серверы управляются сторонними провайдерами, однако можно использовать собственные серверы и создавать частные облачные сервисы.

Загрузить данные на «облако» быстрее и дешевле, чем создать собственную серверную. Не нужно заниматься закупкой и установкой ИТ-систем, их обслуживанием, наймом сисадмина. Внешний провайдер сдает компании серверы в аренду и поддерживает их работу. Он сам закупает и настраивает оборудование, налаживает серверы и сети, обеспечивает электричество, кондиционирование и другие необходимые параметры.



Фото предоставлено компанией А1

Например, малый и средний бизнес может размещать в «облаке» высоконагруженный сайт, интернет-магазин, CRM и 1С, а компании уровня enterprise — все процессы, систему лояльности, корпоративную почту, базу данных.

Организация собственной ИТ-инфраструктуры для среднего предприятия требует от $ 50 тысяч инвестиций в эквиваленте, для малого бизнеса — от $ 5 до 10 тысяч. И это только стоимость «железа». Вместе со стоимостью программного обеспечения эти цифры нужно умножать вдвое. Это единовременные капитальные расходы, которые не всегда возможно выделить.

Виртуальная инфраструктура, в отличие от традиционной, более гибкая в использовании, легко масштабируется, имеет повышенную отказоустойчивость и универсальную конфигурацию, оптимизирует нагрузки на сервер и сокращает капитальные затраты. Облачная концепция «сколько использовал — столько и заплатил» позволяет значительно сократить стоимость услуги. Например, стоимость размещения вышеперечисленных сервисов в А1 может обходиться от нескольких сотен рублей в месяц.

Что же выбрать?

При решении вопроса отказоустойчивости бизнеса в первую очередь стоит задуматься над вопросом, какой временной лаг в простое систем является критическим. Второй вопрос, который должен задать себе бизнес, — инвестиции, которые он готов вложить в приобретение и поддержание своих ИТ-систем. Очевидно, что для малого и среднего бизнеса вложение $ 1 млн в 100% отказоустойчивую систему нецелесообразно.

Собственный ЦОД целесообразно иметь крупным и средним производственным предприятиям, крупным и средним банкам, научно-исследовательским центрам, госучреждениям, операторам связи, предприятиям ВПК.



Фото с сайта artribune.com

Арендовать сервисы — интернет-магазинам, ритейлу, социальным сетям, стартапам, провайдерам сетевых игр, а также промышленным предприятиям, банкам и госучреждениям для создания резервных ЦОД.

В целом лучше всего использовать гибридный сценарий, то есть одновременно использовать как «железо», так и «облако». Такой вариант выбирают 95% наших клиентов.

Как бизнес использует дата-центры — примеры от А1

Пример 1. Туристическая компания, одна из крупнейших в Беларуси, закрыла один из офисов, где в серверной «крутились» все основные сервисы компании. Оборудование нужно было срочно перевезти таким образом, чтобы сотрудники не прерывали свою работу. Мы предоставили компании «облако» для миграции данных и бесперебойной работы на период переезда, а затем разместили серверы в нашем дата-центре. После переезда компания частично продолжила пользоваться «облаком».

В результате компания сократила расходы на аренду офиса, энергопотребление, канал связи, покупку и обслуживание системы кондиционирования. Сервисы стали работать бесперебойно на наших площадях.

Пример 2. В розничной сети, которая ежегодно прирастает на 20+ магазинов, периодически «падали» сервисы, случались простои кассового оборудования в пиковые часы, развитие ИТ-инфраструктуры не успевало за ростом бизнеса. Стоимость часа простоя сети составляла примерно 40 000 BYN. Мы провели миграцию ИТ-инфраструктуры в «облако», предоставили расширенную техническую поддержку и единую точку входа в виде одного поставщика ИТ-услуг.



Фото с сайта cre.ru

В результате магазины стали работать бесперебойно, затраты на лицензирование снизились на 30%. Выручка магазинов увеличилась более чем на 300 000 рублей за последний квартал.

Пример 3. Сеть салонов по франчайзингу (40 городов Беларуси и 18 городов России) быстро растет, но ее ИТ-отдел небольшой и ресурсов для обслуживания собственного серверного оборудования не хватает, а старое оборудование выходило из строя. Компания решила не инвестировать большие суммы в обновление системы, а арендовать серверы в нашем дата-центре.

В результате салоны стали работать бесперебойно, а затраты на обслуживание собственного «железа» снизились. У компании больше нет необходимости в большом штате ИТ-специалистов.

Вывод

Базовые ИТ-вопросы могут тормозить и существенно вредить всем операционным вопросам бизнеса. Решение многих задач можно отдать провайдерам или на аутсорс. Выстроив надежный фундамент в виде четко налаженной ИТ-инфраструктуры, бизнес сможет быть более эффективным: решать все бизнес-задачи быстрее, дешевле и удобнее.

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