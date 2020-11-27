Пресс-секретаря БПЦ ушли после осуждения действий силовиков

Источник материала: АФН

Осудивший попрание народных мемориалов памяти Романа Бондаренко пресс-секретарь БПЦ Сергей Лепин подал в отставку.

Ранее священнослужитель в соцсетях резко осудил уничтожение народных мемориалов убитому Роману Бондаренко.

"Не пойму, зачем это глумление над портретами убиенного, над цветами в его память? Зачем это сатанинское попрание лампад и иконок, борьба с импровизированным мемориалом во дворе его дома, вдоль дорог? В чем смысл? Не согласовано, да? А вот такое поведение и отношение - оно согласовано? С кем?", - написал Лепин в facebook.

Текст показали Лукашенко, и тот потребовал разобраться с пресс-секретарем БПЦ. Генпрокуратура вынесла ему предупреждение «о недопустимости нарушения закона».

Лепин написал заявление на увольнение по собственному желанию.

«Я надеюсь, что у человека, который придет на мою должность, все будет хорошо. Я почти десять лет своей жизни посвятил этой службе, я кровно заинтересован, чтобы у информационного отдела все было хорошо. Я до сих пор являюсь частью церкви, сохраняю служение, но немного в другой полноте качеств», - прокомментировал он свое решение.