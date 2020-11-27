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День героев: сегодня отмечается 100-летие Слуцкого восстания
Источник материала: Партизан
27 ноября 2020-го исполняется ровно 100 лет со времени Слуцкого восстания. В этот день отмечается неофициальный День героев.
100 лет назад, 27 ноября 1920 года, в Слуцке началось восстание, участники которого выступали за независимость Беларуси под бело-красно-белым флагом. Белорусские военные части, созданные преимущественно из местных крестьян, около месяца сопротивлялись советским войскам, сражаясь за независимость Беларуси.
Смотрите программу Intermarium, посвященную Слуцкому восстанию:
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27 ноября 2020-го исполняется ровно 100 лет со времени Слуцкого восстания. В этот день отмечается неофициальный День героев.
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