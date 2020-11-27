Основатель Menu.by стал министром экономики Армении

Фото из личного архива героя





сообщает «Sputnik Армения», назначение было сделано по предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян. Как«Sputnik Армения», назначение было сделано по предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян.





«В этот сложный момент я готов служить Родине и бизнесу везде, где это возможно. Надеюсь бизнес сообщество и вся экономика быстро почувствуют заботу моей команды», — написал Керобян в Facebook.





Вагану Керобяну 44 года. Он живет в Ереване, у него четверо детей. Свой бизнес в Беларуси он начал в 2016-м.





— С первой сотней ресторанов договаривался я сам. И когда владелец лично говорит с людьми, найти общий язык легко. Практически год с понедельника по пятницу я был в Минске , а на выходные летел обратно в Армению. При этом прямого рейса в Ереван не было, приходилось еженедельно сменять четыре самолета. За год их было 100, — рассказывал Керобян в интервью AFISHA.TUT.BY.



