Трамп назвал условие, при котором покинет Белый дом









Голос Америки . Президент сказал об этом, обращаясь в честь Дня благодарения по видеосвязи к американским военнослужащим, несущим службу за рубежом, сообщает агентство Reuters. Дональд Трамп впервые подтвердил, что покинет Белый дом, если Коллегия выборщиков признает демократа Джо Байдена победителем выборов, передает. Президент сказал об этом, обращаясь в честь Дня благодарения по видеосвязи к американским военнослужащим, несущим службу за рубежом, сообщает агентство Reuters.





Заседание Коллегии выборщиков, в ходе которого, согласно американскому законодательству, избранный президент будет официально признан победителем выборов, пройдет 14 декабря, а инаугурация нового президента – 20 января.





После окончания видеоконференции Дональд Трамп впервые со дня выборов ответил на вопросы журналистов. Во время короткого брифинга он в очередной раз обвинил "бесчестных" должностных лиц, отвечавших за проведение выборов на уровне штатов, в массовых фальсификациях, что в итоге, по словам президента, привело к его поражению.





Президент назвал состоявшиеся выборы "фальсификацией" и обрушился с резкой критикой в адрес властей Джорджии и Пенсильвании, которые, по словам Трампа, помогли Байдену добиться победы. Как сообщает Associated Press, Трамп назвал их "врагами государства" и возложил на них вину за фальсификацию результатов голосования.









"Естественно, я это сделаю, и вы это прекрасно знаете, – ответил Трамп на вопрос репортера. – Признать поражение будет тяжело, потому что мы знаем, что имело место масштабное мошенничество".





Власти штатов и международные наблюдатели неоднократно отрицали обвинения Трампа, команда которого пока что не смогла предоставить убедительных доказательств массовых фальсификаций. Суды в нескольких штатах отказались рассматривать многочисленные иски, поданные республиканцами и юридической командой президента.



