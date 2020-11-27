ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На гомельчанина составили протокол за фото в футболке с черепом. Почитайте, в чем его обвиняют

27.11.2020 09:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На Илью Миронова составили очередной протокол. На этот раз по ч.2 ст. 17.11 КоАП «Распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности». В качестве доказательства показали фото, на котором на нем футболка с черепом с перекрещенными внизу костями. Мы по понятным причинам это фото не покажем.



Скриншот с мультфильма «Остров сокровищ»

В протоколе сказано, что с 8 сентября 17.00 и по настоящее время через ВКонтакте Илья «публично демонстрирует и распространяет композицию в виде эмблемы СС времен 3-го рейха в виде черепа с перекрещивающимися костями». Также указано, что эта эмблема в марте 2018 года судом Центрального района Минска была признана экстремистским материалом.

Мужчина с протоколом не согласился и рассказал «Сильным Новостям» почему. Эту футболку он купил на московском концерте группы КняZz. «Это фирменный мерч группы, и стоит он порядка дорого», — говорит Илья. По словам мужчины, на футболке изображен не экстремистский символ, а «Веселый Роджер», которого часто можно увидеть на трансформаторных будках, в фильмах и даже детских мультфильмах.

Когда состоится суд, на данный момент не известно. «Возможно, даже в ближайшее время, а возможно, в течение месяца, — предполагает Илья. — Я считаю, что это продолжение беспрецедентного давления на волонтерское движение, в котором я состою, да и в целом на гражданское общество Беларуси».
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Илью Миронова составили очередной протокол. На этот раз по ч.2 ст. 17.11 КоАП «Распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые нашли на Гавайях огромные подземные реки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика