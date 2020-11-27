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За витебчанами, которые почтили память Владимира Короткевича, следила милиция

27.11.2020 09:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жители Витебска отметили 90-летие со дня рождения Владимира Короткевича. 26 ноября возле его памятника собрались друзья ТБМ и поклонники творчества писателя.


Так в Витебске отметили 90-летие Владимира Короткевича​ / TUT.by

Как пишет TUT.by, к памятнику возложили белые и красные цветы. Некоторые букеты были перевязаны БЧБ-лентами.

В своём выступлении руководитель областной организации ТБМ Иосиф Наумчик упомянул, что лично знал Владимира Короткевича. По его мнению, некоторые цитаты классика и сегодня звучат очень актуально. Например, он процитировал эпизод о волне арестов из романа "Хрыстос прызямліўся ў Гародні":

"Цэлыя дні варта хадзіла па дамах, вышукваючы крамолу, хапала людзей і цягнула ў вялікую судную залу… Прысуды выносілі пачкамі, не дужа разбіраючыся, што там да чаго… Лютавалі, падаючы хлуслівыя даносы, віжы і сокі. І таму па горадзе кацілася лавіна арыштаў. Забіралі бацькоў у дзяцей і дзяцей у бацькоў, мужа — ад улюбёнай жонкі, хлопца — ад каханай. Уся Гародня не спала па начах. Людзі ляжалі і глядзелі бяссоннымі вачыма ў цемру. Пружына хлуслівага даносу магла ўдарыць кожнага ў кожную хвіліну".

Присутствующие прочитали также стихи Короткевича, а Марина Булатовская спела народную песню "Ой, сівы конь бяжыць".

Всё время, пока витебчане чествовали память писателя, за ними следили сотрудники милиции и снимали происходящее на видеокамеру.
 
Теги: Витебск
 
 
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Жители Витебска отметили 90-летие со дня рождения Владимира Короткевича. 26 ноября возле его памятника собрались друзья ТБМ и поклонники творчества писателя.
 
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