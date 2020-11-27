﻿ Пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ состоится 27 ноября. 21.by
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Пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ состоится 27 ноября

27.11.2020 09:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Работа в условиях пандемии станет 27 ноября главной темой встречи в формате видеоконференции. На связь выйдут парламентарии стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ состоится 27 ноября

На заседании представители стран-участниц обсудят перспективы экономической интеграции на евразийском пространстве. Одна из центральных тем, которая беспокоит представителей СНГ, – законодательное обеспечение мер, принимаемых в странах из-за пандемии COVID-19.

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Работа в условиях пандемии станет 27 ноября главной темой встречи в формате видеоконференции. На связь выйдут парламентарии стран Содружества, сообщили в...
 
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