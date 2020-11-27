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«У меня и дедушка был врачом». Молодая специалистка о выборе профессии

27.11.2020 09:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Прообраз сельского фельдшера на белорусских землях. Как работали земские врачи, и где сейчас находится лучший фельдшерско-акушерский пункт в стране? Об этом и не только рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

«Горячая» пора на передвижном ФАПе – медосмотры. По определенному графику к фельдшеру присоединяется лаборант. И тут горожане обзавидуются – заветную справку можно сделать без очередей и беготни по кабинетам, стоит только посетить мобильный комплекс. ЭКГ, анализы, гинекологический осмотр. И не забываем, что фельдшер один и за терапевта, и за хирурга, и за окулиста, так что все на месте. Оперативность, впрочем, в этой работе важна во всем. Особенно при принятии решений, рассуждает молодой медик.

«У меня и дедушка был врачом». Молодая специалистка о выборе профессии

Дарья Курлович, заведующая передвижным фельдшерско-акушерским пунктом Копыльской ЦРБ:
То есть если ты какую-то определенную минуту помедлишь, то уже ничего не исправишь. Я бы сказала, тут надо схватывать все на лету.

Внутри есть даже гинекологический кабинет. Как работается медикам на передвижном ФАПе?

В этом смысле фельдшерская работа дает колоссальный опыт.

«У меня и дедушка был врачом». Молодая специалистка о выборе профессии

Дарья Курлович:
Если бабушка в возрасте придет и попросит кардиограмму сделать, то я сделаю ей кардиограмму и расшифрую ее, а если она в последующем хочет, чтобы ее окончательно расшифровали, я ее передаю врачу. Тогда уже после этого бабушке перезваниваю и говорю, что там по кардиограмме. Если честно, столько проработав, уже все, наверное, никуда не уйду, уже привыкла. Я считаю, что это моя работа.

«У меня и дедушка был врачом». Молодая специалистка о выборе профессии

Дарья мечтает в будущем повысить квалификацию, поступить в университет. Но на ФАПе хотела бы остаться. Здесь чувствует себя нужной людям. Ведь это работа ее мечты.

«У меня и дедушка был врачом». Молодая специалистка о выборе профессии

Дарья Курлович:
У меня дедушка был врачом, оттуда и берутся корни. Далее мама хотела всегда пойти в медицинский, но по состоянию здоровья не смогла. И я уже решила, что так как у меня в семье никто из братьев и сестер не связан с медициной, я решила: пойду туда. Я считаю, что и душа туда лежала, нравилась всегда эта профессия. Судьба не сложилась, хотела, конечно, поступать в медицинский университет, но не получилось, решила в медколледж попробовать. Конечно, в планах есть куда-то выше поступать, потому что без этого никуда. Душа к этому лежит, в другом себя не вижу.

В центральном регионе почти четыре сотни ФАПов. На них забота о здоровье без малого половины жителей Минской области. Здесь 43 процента сельского населения, самый высокий показатель в стране. Справится с такой работой не каждый. Спешить на помощь и в непогоду, и в праздники, порой за много километров. И не растеряться, столкнувшись с любым недугом. Ради здоровья пациентов сельский фельдшер готов на все, ведь они для него еще и односельчане, а зачастую и друзья.

Люди в материале: Яна Шипко, Дарья Курлович

 
 
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Новости Беларуси. Прообраз сельского фельдшера на белорусских землях. Как работали земские врачи, и где сейчас находится лучший фельдшерско-акушерский пункт в...
 
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