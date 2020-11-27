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«У меня и дедушка был врачом». Молодая специалистка о выборе профессии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Прообраз сельского фельдшера на белорусских землях. Как работали земские врачи, и где сейчас находится лучший фельдшерско-акушерский пункт в стране? Об этом и не только рассказали в программе «
«Горячая» пора на передвижном ФАПе – медосмотры. По определенному графику к фельдшеру присоединяется лаборант. И тут горожане обзавидуются – заветную справку можно сделать без очередей и беготни по кабинетам, стоит только посетить мобильный комплекс. ЭКГ, анализы, гинекологический осмотр. И не забываем, что фельдшер один и за терапевта, и за хирурга, и за окулиста, так что все на месте. Оперативность, впрочем, в этой работе важна во всем. Особенно при принятии решений, рассуждает молодой медик.
Дарья Курлович, заведующая передвижным фельдшерско-акушерским пунктом Копыльской ЦРБ:
В этом смысле фельдшерская работа дает колоссальный опыт.
Дарья Курлович:
Дарья мечтает в будущем повысить квалификацию, поступить в университет. Но на ФАПе хотела бы остаться. Здесь чувствует себя нужной людям. Ведь это работа ее мечты.
Дарья Курлович:
В центральном регионе почти четыре сотни ФАПов. На них забота о здоровье без малого половины жителей Минской области. Здесь 43 процента сельского населения, самый высокий показатель в стране. Справится с такой работой не каждый. Спешить на помощь и в непогоду, и в праздники, порой за много километров. И не растеряться, столкнувшись с любым недугом. Ради здоровья пациентов сельский фельдшер готов на все, ведь они для него еще и односельчане, а зачастую и друзья.
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Новости Беларуси. Прообраз сельского фельдшера на белорусских землях. Как работали земские врачи, и где сейчас находится лучший фельдшерско-акушерский пункт в...
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