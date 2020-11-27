Очереди становятся меньше: ситуация на границе Беларуси с ЕС в пятницу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 ноя - Sputnik. Ближе к выходным в пунктах пропуска грузовых машин становится меньше, об этом свидетельствуют данные на утро пятницы, размещенные на сайте Государственного пограничного комитета.

В данный момент 1350 большегрузов находятся в очередях на границе Беларуси с Литвой и Латвией. Большие пробки наблюдаются в "Урбанах", где выезда ожидают 250 фур. В "Григоровщине" пробки чуть меньше – 140 машин.

На литовском направлении основные очереди сосредоточились в "Котловке" (350 грузовых автомобилей) и "Бенякони" (240), немаленькая загрузка по традиции в "Каменном Логе" (200) и "Привалке" (170). В сторону Польши дорога свободна.

За сутки количество грузового транспорта уменьшилось на 140 машин. Гродненская региональная таможня ранее сообщала , что литовская сторона снова неритмично принимает транспорт, из-за чего в пунктах пропуска скапливаются большие очереди.

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