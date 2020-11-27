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Британцы построят несколько десятков «спортивных» Ford Transit Connect
Источник материала: Onliner
Британская компания MS-RT специализируется на постройке самых красивых в мире версий Ford Transit. И вот в очередной раз дизайнеры этого ателье представили свою работу — Ford Transit Connect (компактный, но не самый маленький Transit).
Коммерческий фургончик получил настоящий спортивный костюм. Модель, которую назвали MS-RT R120, будет доступна исключительно в белом цвете с дисками OZ Racing. Весь кузов «порезан» красными и черными стикерами. Как видно по фотографиям, опубликованным пресс-службой MS-RT, Connect получил серьезный обвес с четырьмя патрубками выпускной системы, спойлерами и диффузором.
Комментарии в стиле «машина для быстрой доставки пиццы» здесь, пожалуй, неуместны. Дело в том, что ребята из MS-RT ничего не делали с двигателем фургона, и едет он так же, как базовый Ford Transit Connect 1,5d. Мощность мотора — 120 л. с. Но зато через автомобильную акустику в салон машины будет доноситься басовитый выхлоп, созданный не выпускной системой, а программным обеспечением. Курьеру работаться будет веселее. Снимков интерьера нет. Обещано, что там кожа и «полностью карбоновый» руль.
Всего будет построено 36 таких автомобилей. Компания MS-RT имеет лицензию QVM (квалифицированный автомобильный доработчик), поэтому на их продукцию распространяется трехлетняя (или 100 тыс. км) гарантия Ford.
черный, микроавтобус, дизель 2.2 л, механическая, передний привод
серебристый, микроавтобус, дизель 2.2 л, механическая, передний привод
синий, микроавтобус, бензин 2 л, механическая, задний привод
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Британская компания MS-RT специализируется на постройке самых красивых в мире версий Ford Transit. И вот в очередной раз дизайнеры этого ателье представили свою работу —...
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