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Британцы построят несколько десятков «спортивных» Ford Transit Connect

27.11.2020 10:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Британская компания MS-RT специализируется на постройке самых красивых в мире версий Ford Transit. И вот в очередной раз дизайнеры этого ателье представили свою работу — Ford Transit Connect (компактный, но не самый маленький Transit).

Коммерческий фургончик получил настоящий спортивный костюм. Модель, которую назвали MS-RT R120, будет доступна исключительно в белом цвете с дисками OZ Racing. Весь кузов «порезан» красными и черными стикерами. Как видно по фотографиям, опубликованным пресс-службой MS-RT, Connect получил серьезный обвес с четырьмя патрубками выпускной системы, спойлерами и диффузором.

Британцы построят несколько десятков «спортивных» Ford Transit Connect

Комментарии в стиле «машина для быстрой доставки пиццы» здесь, пожалуй, неуместны. Дело в том, что ребята из MS-RT ничего не делали с двигателем фургона, и едет он так же, как базовый Ford Transit Connect 1,5d. Мощность мотора — 120 л. с. Но зато через автомобильную акустику в салон машины будет доноситься басовитый выхлоп, созданный не выпускной системой, а программным обеспечением. Курьеру работаться будет веселее. Снимков интерьера нет. Обещано, что там кожа и «полностью карбоновый» руль.

Всего будет построено 36 таких автомобилей. Компания MS-RT имеет лицензию QVM (квалифицированный автомобильный доработчик), поэтому на их продукцию распространяется трехлетняя (или 100 тыс. км) гарантия Ford.

Ford Transit III Рестайлинг, 2012 г.в., 241 000 км
черный, микроавтобус, дизель 2.2 л, механическая, передний привод
29 264 р.
11 400$ / 9568€
Ford Transit IV, 2018 г.в., 200 000 км
серебристый, микроавтобус, дизель 2.2 л, механическая, передний привод
53 907 р.
21 000$ / 17 625€
Ford Transit II Рестайлинг, 1996 г.в., 323 434 км
синий, микроавтобус, бензин 2 л, механическая, задний привод
5647 р.
2200$ / 1846€
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Британская компания MS-RT специализируется на постройке самых красивых в мире версий Ford Transit. И вот в очередной раз дизайнеры этого ателье представили свою работу —...
 
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