Британцы построят несколько десятков «спортивных» Ford Transit Connect

Источник материала: Onliner

Британская компания MS-RT специализируется на постройке самых красивых в мире версий Ford Transit. И вот в очередной раз дизайнеры этого ателье представили свою работу — Ford Transit Connect (компактный, но не самый маленький Transit).

Коммерческий фургончик получил настоящий спортивный костюм. Модель, которую назвали MS-RT R120, будет доступна исключительно в белом цвете с дисками OZ Racing. Весь кузов «порезан» красными и черными стикерами. Как видно по фотографиям, опубликованным пресс-службой MS-RT, Connect получил серьезный обвес с четырьмя патрубками выпускной системы, спойлерами и диффузором.





Комментарии в стиле «машина для быстрой доставки пиццы» здесь, пожалуй, неуместны. Дело в том, что ребята из MS-RT ничего не делали с двигателем фургона, и едет он так же, как базовый Ford Transit Connect 1,5d. Мощность мотора — 120 л. с. Но зато через автомобильную акустику в салон машины будет доноситься басовитый выхлоп, созданный не выпускной системой, а программным обеспечением. Курьеру работаться будет веселее. Снимков интерьера нет. Обещано, что там кожа и «полностью карбоновый» руль.

Всего будет построено 36 таких автомобилей. Компания MS-RT имеет лицензию QVM (квалифицированный автомобильный доработчик), поэтому на их продукцию распространяется трехлетняя (или 100 тыс. км) гарантия Ford.