Депутаты про дорожный сбор - подешевеет на 10 процентов, но для нарушителей ставки налога вырастут

Источник материала: Tut.by

Депутаты и правительство в очередной раз обсудили судьбу так называемого дорожного сбора. AUTO.TUT.BY узнал, как может трансформироваться уплата пошлины за допуск к участию в дорожном движении и когда водителям рассчитывать на изменения.





Дорожный налог существует с 2014 года. Впервые об изменении механизма уплаты дорожного сбора власти задумались в начале октября 2018 года. Тогда премьер-министр Беларуси Сергей Румас сообщил , что уже в середине 2019 года уплату дорожного налога отвяжут от техосмотра. Новая схема должна была заработать с 1 июля 2019 года, однако такое решение не поддержала Администрация президента. Также Минфин рассматривал вариант о включении дорожного сбора в стоимость топлива. К 2020 году после общественных обсуждений был подготовлен еще один вариант документа, который тоже не был подписан. Недавно Александр Лукашенко поручил правительству и парламенту определиться с этим вопросом.

Ставки налога предлагают снизить

— Эта проблема обсуждалась в правительстве и парламенте еще на прошлой неделе. Мы пришли к общему консолидированному мнению: для организаций и юрлиц оставить существующий порядок взимания госпошлины со снижением ставок на 20%. Для физических лиц решено упразднить госпошлину, трансформировав ее в обязательную плату за пользование дорожной инфраструктурой, которая будет вноситься вне зависимости от техосмотра, — рассказывает подробности председатель комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Игорь Комаровский. — Причем оплата будет дифференцированной, с минимальным сроком месяц. Ставка для граждан будет снижена на 10%.

Также сохранятся льготы для отдельных категорий граждан — ветеранов ВОВ и инвалидов.

Кроме того, парламентарии предложили пересчитать сумму платы за дороги исходя из ставки на килограмм разрешенной массы. При существующем подходе, например, владелец транспортного средства массой 2800 кг платит 0,1 рубля за килограмм, а владелец авто массой 1200 кг платит 0,19 рубля за килограмм. То есть, более тяжелые авто в пересчете на килограмм платят не всегда больше. Это было одно из пожеланий граждан, которое рассмотрели на заседании.

Вместо штрафов — увеличенный налог

— Что касается наказания за неуплату, мы предлагаем не штрафовать нарушителей, а применять повышенные ставки, — продолжает Игорь Комаровский. По его словам, в случае неуплаты должниками будут заниматься органы исполнительного производства.

Кстати, вариант с повышенными ставками для неплательщиков не новый: его еще в 2018 году рассматривал Минфин. Тогда предлагали наказывать нарушителей оплатой в двойном размере.

В очередной раз обсудили и вариант платы за дороги с включением его в стоимость топлива. Но этот путь посчитали все-таки рискованным.

— Во-первых, возрастает диспаритет цен с РФ, который и так есть на сегодняшний момент. Во-вторых, при выходе на единый энергетический рынок ЕЭК, который должен функционировать к 2024 году, никто не может спрогнозировать уровень мировых цен на нефть. А с учетом еще и поэтапного российского налогового маневра вообще неясно, во сколько будет обходиться нашим перерабатывающим заводам нефть. И, соответственно, невозможно спрогнозировать, какими будут цены на топливо на наших АЗС.

Был затронут и такой сложный вопрос, как контроль за внесением платы за дороги. Один из вариантов — привлечь к этому ГАИ, но тогда все сведется к тому, что инспектор должен стоять на дороге и выписывать штрафы, а это мало реально.

— С учетом того, что мы хотим КоАП сделать пусть не либеральным, но освободить его от излишнего давления на граждан и излишних административных процедур, то парламент стоит на позиции применения аналитической системы фото-видеофиксации. В таком случае на уровне правительства необходимо определиться с органом, который будет администрировать эту систему. Рассматривается вариант Транспортной инспекции, — говорит Игорь Комаровский.

Пока это основные подходы к трансформации дорожного налога, против которых не выступает ни одна из сторон, принявших участие в обсуждении. Финальный вариант еще может претерпеть незначительные изменения, но ключевая концепция выглядит именно так.

Когда заработает новая система?

— Сроки введения новой системы зависят от исполнительной власти — насколько оперативно они смогут ее реализовать. Вариант приостановления нынешней схемы рассматривали, думали о том, чтобы к существующему механизму привязать новые ставки. Но это правительство должно определиться, как будет более эффективно и удобно, — уточняет парламентарий.

Депутаты считают, что идеально было бы запустить новую систему оплаты за дороги с 1 января 2021 года. Но тут же признают: сделать это мало реально — даже чтобы запустить оплату через ЕРИП, чтобы там отражались все данные плательщика и выставлялась необходимая сумма, понадобится несколько месяцев.