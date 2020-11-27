Стало известно, когда в России завершат работы над комплексом С-500

Источник материала: Tut.by

Работы над новейшей зенитной ракетной системой С-500 будут завершены в 2021 году. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенанта Андрея Юдина.



C-500. Фото: twitter.com/RT_russian

«Стоит отметить, что на 2021 год спланировано завершение создания мобильной системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500», — сказал он.

На форуме «Армия-2020» вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил журналистам, что система С-500 уже проходит госиспытания, идут закупки комплектующих для серийного производства.

Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что начало серийных поставок запланировано на 2025 год.

В западной прессе отмечалось, что на испытаниях новая российская система смогла поразить цель на дальности 481,2 км, что на 80 км дальше, чем у любой существующей системы ПВО.

Оборонные предприятия в 2020 году должны поставить в войска более 200 самолетов, вертолетов и зенитных ракетных систем, сообщил Юдин. «В этом году предприятия оборонно-промышленного комплекса спланировали поставить в войска свыше 200 единиц новой техники, включая самолеты Су-35С и Су-34, вертолеты Ми-28УБ и Ка-52, учебные самолеты Л-410УВП-У20 и Як-130, зенитные ракетные системы С-400», — сказал он.

По словам Юдина, к настоящему моменту войска уже получили более 70 самолетов и вертолетов, а также порядка 30 образцов техники противовоздушной и противоракетной обороны. Кроме того, завершено перевооружение четырех зенитных ракетных полков на зенитные ракетные системы С-400.