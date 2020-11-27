Самый известный белорусский лыжник отказывается снимать БЧБ-флаг с балкона

Источник материала: Tut.by

Лучший лыжник в истории Беларуси и участник семи Олимпиад Сергей Долидович рассказал о том, что его просят снять БЧБ-флаг с балкона и что он об этом думает .





«Вот получил письмо. Лежу в теплой кровати, с дочкой самой младшей и думаю, что ответить этому товарищу.

Горит свеча на подоконнике в память о Романе. Хижинковой еще 15 суток добавили. А тут снимите, уважаемый…

История, она такая — проведи референдум о символике сейчас, уверен, вернулся бы флаг (бело-красно-белый) снова. И это нормально. Не хочу хаоса. Хочу уважения к выбору народа. Не хочу насилия. Хочу диалога. Флаг не сниму. Заплачу штраф (если надо)», — написал Сергей.

Напомним, ранее Долидович активно высказывался о происходящих в Беларуси событиях. В частности, о позиции Домрачевой и Соболенко .