ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Во Флориде начали собирать SLS - огромную ракету НАСА для полета на Луну

27.11.2020 10:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Американское космическое агентство НАСА начало собирать гигантскую ракету-носитель Space Launch System (SLS), которая в будущем должна обеспечить доставку астронавтов на Луну. Первый полет этой системы состоится в следующем году.


21 ноября инженеры установили первые компоненты ускорителя. Фото: NASA/CORY HUSTON

SLS играет важнейшую роль в новой лунной программе США. Планируется, что американцы вновь ступят на поверхность спутника Земли в 2024 году.

Первый этап работы инженеров в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде — установка сегментов двух твердотопливных ускорителей. SLS состоит из гигантской — 65 метров в высоту — основной ступени с четырьмя двигателями, которые дополняют два ускорителя по бокам.

Ракета-носитель, способная создавать реактивную тягу силой в 39,1 меганьютона, выведет космический корабль на орбиту, а затем он отправится к Луне. Боковые ускорители, в которых используется твердое топливо на основе алюминия, во время пуска создают 75% тяги — каждую секунду они будут сжигать шесть тонн топлива.


В этом году огромную ступень перевезли из Луизианы в Миссисипи для тестирования. Фото: NASA

Инженеры НАСА работают в знаменитом сборочном цеху космического центра им. Кеннеди. 21 ноября они установили первый из 10 сегментов ускорителей на мобильной пусковой установке высотой 115 м. После сборки установку вместе с ракетой-носителем переместят на стартовую площадку.

Начало сборки ракеты — психологически важный момент не только для проекта SLS, разработка которой велась десять лет, но и для всей программы НАСА «Артемида» по отправке очередного мужчины и первой женщины на Луну к 2024 году.

«Сбор первой части SLS на мобильной пусковой установке стал важной вехой для программы Artemis („Артемида“), — говорит Эндрю Шробл, менеджер инженерной группы Jacobs, участвующей в работе над ракетой НАСА. — Это показывает, что весь проект действительно обретает форму и вскоре отправится на стартовую площадку».


Во время взлета ускорители будут давать 75% от общей реактивной тяги. Фото: NASA/KIM SHIFLETT

Другой большой сегмент SLS — основная ступень, покрытая оранжевым пеноматериалом для теплоизоляции. Сейчас она проходит испытания в Космическом центре НАСА в Миссисипи.

Вскоре должны состояться последние два испытания, включающие в себя заправку огромной ступени ракетным топливом и запуск ее четырех двигателей для имитации старта и выхода из атмосферы Земли.

После сборки всех компонентов воедино ракета SLS будет выше статуи Свободы. Ее максимальная мощность на 15% превысит показатели ракеты Saturn V, которая использовалась для доставки миссий «Аполлон» на Луну в 1960−70-х годах и которая пока считается самой мощной из всех созданных человеком.

Ракета-носитель, первые сегменты которой начали собирать во Флориде, должна отправить на лунную орбиту космический аппарат НАСА нового поколения Orion. Пуск миссии «Артемида-1» запланирован на ноябрь следующего года.

Первый полет корабля Orion пройдет без экипажа. Специалисты проверят его характеристики, и только после этого начнут пилотируемые полеты. Первая миссия с экипажем «Артемида-2» запланирована на 2023 год.

А в 2024 году в космос должна отправиться «Артемида-3», в ходе которой человек впервые с 1972 года ступит на поверхность Луны.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
SLS играет важнейшую роль в новой лунной программе США. Планируется, что американцы вновь ступят на поверхность спутника Земли в 2024 году.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минэнерго обозначили стратегию развития на 4 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика