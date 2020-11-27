Во Флориде начали собирать SLS - огромную ракету НАСА для полета на Луну

Источник материала: Tut.by

Американское космическое агентство НАСА начало собирать гигантскую ракету-носитель Space Launch System (SLS), которая в будущем должна обеспечить доставку астронавтов на Луну. Первый полет этой системы состоится в следующем году.



21 ноября инженеры установили первые компоненты ускорителя. Фото: NASA/CORY HUSTON

SLS играет важнейшую роль в новой лунной программе США. Планируется, что американцы вновь ступят на поверхность спутника Земли в 2024 году.

Первый этап работы инженеров в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде — установка сегментов двух твердотопливных ускорителей. SLS состоит из гигантской — 65 метров в высоту — основной ступени с четырьмя двигателями, которые дополняют два ускорителя по бокам.

Ракета-носитель, способная создавать реактивную тягу силой в 39,1 меганьютона, выведет космический корабль на орбиту, а затем он отправится к Луне. Боковые ускорители, в которых используется твердое топливо на основе алюминия, во время пуска создают 75% тяги — каждую секунду они будут сжигать шесть тонн топлива.



В этом году огромную ступень перевезли из Луизианы в Миссисипи для тестирования. Фото: NASA

Инженеры НАСА работают в знаменитом сборочном цеху космического центра им. Кеннеди. 21 ноября они установили первый из 10 сегментов ускорителей на мобильной пусковой установке высотой 115 м. После сборки установку вместе с ракетой-носителем переместят на стартовую площадку.

Начало сборки ракеты — психологически важный момент не только для проекта SLS, разработка которой велась десять лет, но и для всей программы НАСА «Артемида» по отправке очередного мужчины и первой женщины на Луну к 2024 году.

«Сбор первой части SLS на мобильной пусковой установке стал важной вехой для программы Artemis („Артемида“), — говорит Эндрю Шробл, менеджер инженерной группы Jacobs, участвующей в работе над ракетой НАСА. — Это показывает, что весь проект действительно обретает форму и вскоре отправится на стартовую площадку».



Во время взлета ускорители будут давать 75% от общей реактивной тяги. Фото: NASA/KIM SHIFLETT

Другой большой сегмент SLS — основная ступень, покрытая оранжевым пеноматериалом для теплоизоляции. Сейчас она проходит испытания в Космическом центре НАСА в Миссисипи.

Вскоре должны состояться последние два испытания, включающие в себя заправку огромной ступени ракетным топливом и запуск ее четырех двигателей для имитации старта и выхода из атмосферы Земли.

После сборки всех компонентов воедино ракета SLS будет выше статуи Свободы. Ее максимальная мощность на 15% превысит показатели ракеты Saturn V, которая использовалась для доставки миссий «Аполлон» на Луну в 1960−70-х годах и которая пока считается самой мощной из всех созданных человеком.

Ракета-носитель, первые сегменты которой начали собирать во Флориде, должна отправить на лунную орбиту космический аппарат НАСА нового поколения Orion. Пуск миссии «Артемида-1» запланирован на ноябрь следующего года.

Первый полет корабля Orion пройдет без экипажа. Специалисты проверят его характеристики, и только после этого начнут пилотируемые полеты. Первая миссия с экипажем «Артемида-2» запланирована на 2023 год.

А в 2024 году в космос должна отправиться «Артемида-3», в ходе которой человек впервые с 1972 года ступит на поверхность Луны.