Nissan показал рамный внедорожник X-Terra с тремя рядами сидений

Источник материала: Tut.by

Компания Nissan в сегмент простых и относительно доступных внедорожников вернулась еще в 2018 году, когда была представлена модель Terra для рынка КНР и Юго-Восточной Азии. А теперь представлен вариант вездехода для Ближнего Востока, который «заточен» под вкусы местных покупателей.





Ближневосточная версия модели, также построенной на рамном шасси пикапа Navara, получила имя X-Terra (в свое время, напомним, в гамме фирмы был внедорожник Xterra, который в Америке продавался вплоть до 2015 года) и от азиатской Terra имеет ряд отличий. В первую очередь это переосмысленный дизайн с иным оформлением решетки радиатора, бамперов, передней и задней светотехники, а также еще в большей степени переработанный интерьер.





От недавно обновленного пикапа Navara внедорожнику достались трехспицевый руль и приборная панель с 7-дюймовым дисплеем между шкалами, а оформление центральной консоли у X-Terra свое — с оригинальными блоком климат-контроля, дефлекторами и 9-дюймовым экраном мультимедиа-системы. Внутри внедорожника длиной 4,9 м имеется три ряда сидений.





В движение X-Terra приводит 2,5-литровая бензиновая атмосферная «четверка», развивающая 165 л.с. и 241 Нм крутящего момента. В трансмиссии — 7-ступенчатый «автомат», задний или полный привод (в последнем случае с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала).





В продаже на ближневосточном рынке X-Terra появится в следующем месяце, стартовая стоимость составит 27 200 долларов.