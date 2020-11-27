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Nissan показал рамный внедорожник X-Terra с тремя рядами сидений
Источник материала: Tut.by
Компания Nissan в сегмент простых и относительно доступных внедорожников вернулась еще в 2018 году, когда была представлена модель
Ближневосточная версия модели, также построенной на рамном шасси пикапа Navara, получила имя X-Terra (в свое время, напомним, в гамме фирмы был внедорожник Xterra, который в Америке продавался вплоть до 2015 года) и от азиатской Terra имеет ряд отличий. В первую очередь это переосмысленный дизайн с иным оформлением решетки радиатора, бамперов, передней и задней светотехники, а также еще в большей степени переработанный интерьер.
От недавно обновленного
В движение X-Terra приводит 2,5-литровая бензиновая атмосферная «четверка», развивающая 165 л.с. и 241 Нм крутящего момента. В трансмиссии — 7-ступенчатый «автомат», задний или полный привод (в последнем случае с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала).
В продаже на ближневосточном рынке X-Terra появится в следующем месяце, стартовая стоимость составит 27 200 долларов.
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Компания Nissan показала рамный семиместный внедорожник X-Terra, который представляет собой перелицованную версию SUV Terra? представленную два года назад в Китае.
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