Источник материала: Хартия'97

Самый известный белорусский лыжник отказался снимать национальный флаг с балкона 27.11.2020, 10:24

Сергей Долидович

Сергей Долидович требует уважения к выбору народа.

Лучший лыжник в истории Беларуси и участник семи Олимпиад Сергей Долидович рассказал в «Фейсбуке» о том, что его просят снять БЧБ-флаг с балкона и что он об этом думает.

«Вот получил письмо. Лежу в теплой кровати, с дочкой самой младшей и думаю, что ответить этому товарищу.

Горит свеча на подоконнике в память о Романе. Хижинковой еще 15 суток добавили. А тут снимите, уважаемый…

История, она такая — проведи референдум о символике сейчас, уверен, вернулся бы флаг (бело-красно-белый) снова. И это нормально. Не хочу хаоса. Хочу уважения к выбору народа. Не хочу насилия. Хочу диалога. Флаг не сниму. Заплачу штраф (если надо)», — написал Сергей.





Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .