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Белорусские спасатели вернулись с тушения пожаров в Турции
Источник материала: ОНТ
Профессиональную и своевременную помощь белорусских спасателей оценили в Турции. Экипаж второго борта авиации МЧС вернулся с тушения пожаров.
За время работы в Турецкой Республике авиаторы выполнили почти 300 боевых вылетов, сбросили более 4 тысяч тонн воды и перевезли сотни турецких спасателей и лесников к местам ликвидации пожаров. Работать приходилось в горной местности и непростых климатических условиях.
Для белорусских спасателей это был полезный практический опыт, когда навыки можно применить в нестандартной и сложной обстановке. К слову, белорусские спасатели уже не единожды оказывали международную помощь.
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Профессиональную и своевременную помощь белорусских спасателей оценили в Турции. Экипаж второго борта авиации МЧС вернулся с тушения пожаров. За время работы в...
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