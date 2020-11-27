Белорусские спасатели вернулись с тушения пожаров в Турции

Источник материала: ОНТ

Профессиональную и своевременную помощь белорусских спасателей оценили в Турции. Экипаж второго борта авиации МЧС вернулся с тушения пожаров.

За время работы в Турецкой Республике авиаторы выполнили почти 300 боевых вылетов, сбросили более 4 тысяч тонн воды и перевезли сотни турецких спасателей и лесников к местам ликвидации пожаров. Работать приходилось в горной местности и непростых климатических условиях.

Иван Лабзин, первый заместитель начальника авиации МЧС Беларуси: «Хочу отметить, что все экипажи были отмечены с турецкой стороны не только на уровне местных жителей, но и на уровне министерства. Нас всегда ждут, нас всегда зовут, и когда нас приглашают, мы никогда не откажем в помощи».

Для белорусских спасателей это был полезный практический опыт, когда навыки можно применить в нестандартной и сложной обстановке. К слову, белорусские спасатели уже не единожды оказывали международную помощь.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram