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Белорусские спасатели вернулись с тушения пожаров в Турции

27.11.2020 10:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские спасатели вернулись с тушения пожаров в Турции

Профессиональную и своевременную помощь белорусских спасателей оценили в Турции. Экипаж второго борта авиации МЧС вернулся с тушения пожаров. 

За время работы в Турецкой Республике авиаторы выполнили почти 300 боевых вылетов, сбросили более 4 тысяч тонн воды и перевезли сотни турецких спасателей и лесников к местам ликвидации пожаров. Работать приходилось в горной местности и непростых климатических условиях.

Иван Лабзин, первый заместитель начальника авиации МЧС Беларуси: «Хочу отметить, что все экипажи были отмечены с турецкой стороны не только на уровне местных жителей, но и на уровне министерства. Нас всегда ждут, нас всегда зовут, и когда нас приглашают, мы никогда не откажем в помощи».

Для белорусских спасателей это был полезный практический опыт, когда навыки можно применить в нестандартной и сложной обстановке. К слову, белорусские спасатели уже не единожды оказывали международную помощь.

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Профессиональную и своевременную помощь белорусских спасателей оценили в Турции. Экипаж второго борта авиации МЧС вернулся с тушения пожаров.  За время работы в...
 
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