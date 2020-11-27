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СМИ: кибератакам в этом году подверглись более 1 тыс. крупных компаний мира
Источник материала: ОНТ
Более тысячи крупных компаний по всему миру подверглись атакам компьютерных вымогателей в течение 2020 года. Киберпреступники требовали выкуп и угрожали разглашением похищенной конфиденциальной информации. Об этом 27 ноября
Специалисты Nikkei провели исследование в сотрудничестве с занятой в сфере кибербезопасности фирмой Trend Micro.
По сведениям источника, в мире с прошлого года заметно выросло число компьютерных атак, осуществляемых вирусами-вымогателями. Они получают доступ к информации, похищают ее и блокируют. Далее в фирму поступают требования о выкупе с угрозами предать похищенные данные гласности, что может нанести деловой репутации компании серьезный ущерб.
Подобным атакам среди прочих подвергались Toyota Motor и LG Electronics. Согласно исследованию, значительная часть компаний отказывалась платить выкуп. При этом в прошлом году 32% японских компаний приняли условия вымогателей и предпочли выкупить похищенную информацию. Сообщается, что средняя сумма выкупа составила $1,17 млн.
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Более тысячи крупных компаний по всему миру подверглись атакам компьютерных вымогателей в течение 2020 года. Киберпреступники требовали выкуп и угрожали...
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