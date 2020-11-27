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Самолет Миг-29К ВМС Индии потерпел крушение в Аравийском море

27.11.2020 10:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самолет Миг-29К ВМС Индии потерпел крушение в Аравийском море

Над Аравийским морем разбился учебно-тренировочный истребитель индийских ВМС МиГ-29К. Инцидент произошел во время учебного полета. Об этом 27 ноября информирует Hindustan times.

Летчики успели катапультироваться.

Источник сообщает со ссылкой на ВМС Индии, что один пилот был обнаружен, поиски второго ведутся водными и воздушными подразделениями.

Устанавливаются причины катастрофы.

Фото: Global Look Press/Alexander Kovalev

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Над Аравийским морем разбился учебно-тренировочный истребитель индийских ВМС МиГ-29К. Инцидент произошел во время учебного полета. Об этом 27 ноября информирует...
 
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