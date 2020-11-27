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Самолет Миг-29К ВМС Индии потерпел крушение в Аравийском море
Источник материала: ОНТ
Над Аравийским морем разбился учебно-тренировочный истребитель индийских ВМС МиГ-29К. Инцидент произошел во время учебного полета. Об этом 27 ноября
Летчики успели катапультироваться.
Источник сообщает со ссылкой на ВМС Индии, что один пилот был обнаружен, поиски второго ведутся водными и воздушными подразделениями.
Устанавливаются причины катастрофы.
Фото: Global Look Press/Alexander Kovalev
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Над Аравийским морем разбился учебно-тренировочный истребитель индийских ВМС МиГ-29К. Инцидент произошел во время учебного полета. Об этом 27 ноября информирует...
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