Производство электричества в Литве за месяц снизилось на 18%

Источник материала: ОНТ

Энергетическая безопасность северных соседей трещит по швам. В Литве за минувший месяц производство электричества обрушилось почти на пятую часть.

Сокращение составило 18%. При этом в Латвии этот показатель снизился на 2%, а в Эстонии – на 3%. Снижение выработки электричества привело к росту импорта из других стран – Швеции, Финляндии и Польши. Но и это не может восполнить потребность в энергии. Ранее Литва инициировала бойкот белорусского электричества, но не смогла заместить его поставками из других стран. В результате, есть и дефицит, и рост цен для простых граждан.

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