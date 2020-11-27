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Работали в условиях не только пандемии, но и высоких температур. Второй борт Ми-8 вернулся с тушения пожаров в Турции

27.11.2020 10:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 459 часов и 49 минут – именно столько пришлось провести в воздухе белорусскому экипажу при тушении пожаров в Турции. 26 ноября второй борт Ми-8 наконец приземлился на родной стороне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Работали в условиях не только пандемии, но и высоких температур. Второй борт Ми-8 вернулся с тушения пожаров в Турции

Среди встречающих – руководство МЧС, а также родные и близкие. Наши спасатели за месяцы службы испытали настоящее пекло, когда горят не просто гектары, а целые города уничтожаются огнем. Уже сегодня они скромно скажут, что это был неоценимый опыт.  

Работали в условиях не только пандемии, но и высоких температур. Второй борт Ми-8 вернулся с тушения пожаров в Турции

Иван Лабзин, первый заместитель начальника авиации МЧС:  
Нам приходилось работать не только в условиях пандемии, но еще в условиях высоких температур, сильной турбулентности, когда невозможно было подойти и забрать воду из источника. Но при этом состав показал свою боевую выучку на высоком уровне.  

Работали в условиях не только пандемии, но и высоких температур. Второй борт Ми-8 вернулся с тушения пожаров в Турции

Такая международная помощь с белорусской стороны стала регулярной. Ранее нашу авиационную технику уже привлекали для тушения природных пожаров в Греции и России. Теперь за защиту жизней своих граждан благодарность выразила и турецкая сторона.   

Люди в материале: Иван Лабзин

 
 
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Новости Беларуси. 459 часов и 49 минут – именно столько пришлось провести в воздухе белорусскому экипажу при тушении пожаров в Турции. 26 ноября второй борт Ми-8...
 
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