Telegram-чат Зеленого Луга перешел под управление посторонних

Источник материала: Tut.by

Telegram-чат «Зеленый Луг Паблик-чат» перешел под управление посторонних.





Сегодня, 27 ноября, чат столичного микрорайона Зеленый Луг перешел под управление неизвестных, которые сменили аватарку на красно-зеленый флаг (это один из главных признаков , что администрирование — в руках посторонних). Некоторое время он и вовсе именовался «Любимую не отдают!», что является цитатой из выступления Александра Лукашенко, а также песни белорусских и российских исполнителей.

Кроме того, там появился репост из Telegram-канала, выкладывающего личные данные участников домовых чатов. Что делать, если вы вдруг обнаружили себя или близкого человека в таком списке, мы писали здесь (напомним, что ответственность за разглашение информации о личной жизни человека предусматривается ст. 179 УК РБ «Незаконные собирание либо распространение информации о частной жизни»).

Вместо скомпрометированного чата был создан резервный канал @ZeLugMinsk.