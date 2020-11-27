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Telegram-чат Зеленого Луга перешел под управление посторонних
Источник материала: Tut.by
Telegram-чат «Зеленый Луг Паблик-чат» перешел под управление посторонних.
Сегодня, 27 ноября, чат столичного микрорайона Зеленый Луг перешел под управление неизвестных, которые сменили аватарку на красно-зеленый флаг (это один из главных
Кроме того, там появился репост из Telegram-канала, выкладывающего личные данные участников домовых чатов. Что делать, если вы вдруг обнаружили себя или близкого человека в таком списке, мы писали
Вместо скомпрометированного чата был создан резервный канал @ZeLugMinsk.
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Некоторое время чат именовался «Любимую не отдают!».
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