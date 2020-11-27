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Главный лыжник страны отказался снять бело-красно-белый флаг с балкона

27.11.2020 10:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Лучший лыжник в истории Беларуси и участник семи Олимпиад Сергей Долидович рассказал о том, что его просят снять бело-красно-белый флаг с балкона и что он об этом думает.

Главный лыжник страны отказался снять бело-красно-белый флаг с балкона

«Вот получил письмо. Лежу в теплой кровати, с дочкой самой младшей и думаю, что ответить этому товарищу. Горит свеча на подоконнике в память о Романе. Хижинковой еще 15 суток добавили. А тут снимите, уважаемый… История она такая — проведи референдум о символике сейчас, уверен, вернулся бы флаг (бело-красно-белый) снова. И это нормально. Не хочу хаоса. Хочу уважения к выбору народа. Не хочу насилия. Хочу диалога. Флаг не сниму. Заплачу штраф (если надо)», — написал Сергей.

Долидович завершил карьеру в 2018 году.

 
 
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Лучший лыжник в истории Беларуси и участник семи Олимпиад Сергей Долидович рассказал о том, что его просят снять бело-красно-белый флаг с балкона и что он об этом...
 
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