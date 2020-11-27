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На пожаре в Бобруйске погиб мужчина

27.11.2020 10:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На пожаре в Бобруйске погиб мужчина, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

На пожаре в Бобруйске погиб мужчина

Инцидент произошел ночью 27 ноября в частном доме на улице Товарной. Спасатели обнаружили в нем тело хозяина 1978 года рождения, который жил один и не работал.

Огонь уничтожил кровлю, повредил перекрытие и имущество в доме, закопчены стены и потолок.

Причину возгорания пока не установили.

 
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На пожаре в Бобруйске погиб мужчина, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.
 
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