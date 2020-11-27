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На пожаре в Бобруйске погиб мужчина
Источник материала: Навiны
На пожаре в Бобруйске погиб мужчина, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел ночью 27 ноября в частном доме на улице Товарной. Спасатели обнаружили в нем тело хозяина 1978 года рождения, который жил один и не работал.
Огонь уничтожил кровлю, повредил перекрытие и имущество в доме, закопчены стены и потолок.
Причину возгорания пока не установили.
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На пожаре в Бобруйске погиб мужчина, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.
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