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«Хочу уважения». У известного спортсмена потребовали снять БЧБ с балкона – вот, что он ответил

27.11.2020 10:45 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Титулованный беларуский лыжник, победитель этапа Кубка мира Сергей Долидович получил письмо с просьбой снять БЧБ-флаг с балкона. Судя по документу, просьбу к спортсмену направили из товарищества собственников. Он поделился впечатлениями у себя в фейсбук. 

«Вот получил письмо. Лежу в теплой кровати с младшей дочкой и думаю, что ответить этому товарищу. Горит свеча на подоконнике в память о Романе. Хижинковой ещё 15 суток добавили – а тут «снимите, уважаемый»… Проведи референдум о символике сейчас, уверен, вернулся бы флаг (бело-красно-белый) снова. И это нормально. 

Не хочу хаоса – хочу уважения к выбору народа. Не хочу насилия – хочу диалога. Флаг не сниму. Заплачу штраф (если надо)». 
 

 
 
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Титулованный беларуский лыжник, победитель этапа Кубка мира Сергей Долидович получил письмо с просьбой снять БЧБ-флаг с балкона. Судя по документу, просьбу к...
 
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