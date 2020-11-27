«Хочу уважения». У известного спортсмена потребовали снять БЧБ с балкона – вот, что он ответил

Источник материала: KYKY

Титулованный беларуский лыжник, победитель этапа Кубка мира Сергей Долидович получил письмо с просьбой снять БЧБ-флаг с балкона. Судя по документу, просьбу к спортсмену направили из товарищества собственников. Он поделился впечатлениями у себя в фейсбук.

«Вот получил письмо. Лежу в теплой кровати с младшей дочкой и думаю, что ответить этому товарищу. Горит свеча на подоконнике в память о Романе. Хижинковой ещё 15 суток добавили – а тут «снимите, уважаемый»… Проведи референдум о символике сейчас, уверен, вернулся бы флаг (бело-красно-белый) снова. И это нормально.

Не хочу хаоса – хочу уважения к выбору народа. Не хочу насилия – хочу диалога. Флаг не сниму. Заплачу штраф (если надо)».

