|
«Хочу уважения». У известного спортсмена потребовали снять БЧБ с балкона – вот, что он ответил
Источник материала: KYKY>
Титулованный беларуский лыжник, победитель этапа Кубка мира Сергей Долидович получил письмо с просьбой снять БЧБ-флаг с балкона. Судя по документу, просьбу к спортсмену направили из товарищества собственников. Он
«Вот получил письмо. Лежу в теплой кровати с младшей дочкой и думаю, что ответить этому товарищу. Горит свеча на подоконнике в память о Романе. Хижинковой ещё 15 суток добавили – а тут «снимите, уважаемый»… Проведи референдум о символике сейчас, уверен, вернулся бы флаг (бело-красно-белый) снова. И это нормально.
Не хочу хаоса – хочу уважения к выбору народа. Не хочу насилия – хочу диалога. Флаг не сниму. Заплачу штраф (если надо)».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Титулованный беларуский лыжник, победитель этапа Кубка мира Сергей Долидович получил письмо с просьбой снять БЧБ-флаг с балкона. Судя по документу, просьбу к...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)