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Как белорусские военные охраняют воздушные рубежи страны?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В эти дни в Вооруженных Силах проходят боевые дежурства. Войска круглосуточно охраняют воздушные рубежи нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ежедневно на эту ответственную миссию заступают более тысячи человек. Каждый из них фактически является щитом воздушных рубежей. И, несмотря на то, что сегодня современные технологии позволяют за доли секунды проконтролировать ситуацию в воздушном пространстве, эти ребята не теряют бдительности.
Андрей Давыдюк, командир радиотехнической батареи:
Григорий Зудов, командир зенитного ракетного дивизиона:
Самолет, беспилотник, крылатая или баллистическая ракеты. Именно военнослужащие ВВС и войск ПВО в состоянии остановить нарушителей еще на подлете.
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Новости Беларуси. В эти дни в Вооруженных Силах проходят боевые дежурства. Войска круглосуточно охраняют воздушные рубежи нашей страны, сообщили в программе...
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