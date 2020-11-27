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Как белорусские военные охраняют воздушные рубежи страны?

27.11.2020 10:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В эти дни в Вооруженных Силах проходят боевые дежурства. Войска круглосуточно охраняют воздушные рубежи нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Как белорусские военные охраняют воздушные рубежи страны?

Ежедневно на эту ответственную миссию заступают более тысячи человек. Каждый из них фактически является щитом воздушных рубежей. И, несмотря на то, что сегодня современные технологии позволяют за доли секунды проконтролировать ситуацию в воздушном пространстве, эти ребята не теряют бдительности.  

Как белорусские военные охраняют воздушные рубежи страны?

Андрей Давыдюк, командир радиотехнической батареи:  
Для того чтобы качественно подготовить людей, мы готовим их не только в пункте постоянной дислокации, создаем различные условия, с которыми может столкнуться личный состав в ходе выполнения непосредственно задач боевых, поэтому проводятся полевые выходы, проводятся различные выезды на учебно-тренировочные центры.  

Как белорусские военные охраняют воздушные рубежи страны?

Григорий Зудов, командир зенитного ракетного дивизиона:  
Боевое дежурство довольно часто у нас, по плану. Ответственность большая на этом, потому что мы отвечаем за спокойствие нашей страны, за рубежи в воздушном пространстве, то есть уровень подготовки должен быть у боевого расчета на высоком уровне.  

Как белорусские военные охраняют воздушные рубежи страны?

Самолет, беспилотник, крылатая или баллистическая ракеты. Именно военнослужащие ВВС и войск ПВО в состоянии остановить нарушителей еще на подлете.  

Люди в материале: Андрей Давыдюк, Григорий Зудов

 
 
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Новости Беларуси. В эти дни в Вооруженных Силах проходят боевые дежурства. Войска круглосуточно охраняют воздушные рубежи нашей страны, сообщили в программе...
 
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