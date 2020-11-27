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Лукашенко расширил права своих представителей

27.11.2020 10:57 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко наделил своих представителей в Минске и областях дополнительными правами. Соответствующий указ подписан 26 ноября.

В соответствии с указом уполномоченные представители в Минске и областях получили права:

 - присутствовать на заседаниях органов управления градообразующих и системообразующих хозяйственных обществ,

 - вносить предложения по вопросам, рассматриваемым на этих заседаниях, а также  давать оценку деятельности указанных организаций на основе анализа эффективности их работы.

Определение перечня таких организаций возложено на правительство.

Указ направлен на усиление роли уполномоченных представителей «в выработке предложений по эффективному функционированию предприятий, во многом определяющих комплексное развитие регионов».
 

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко наделил своих представителей в Минске и областях дополнительными правами. Соответствующий указ подписан 26 ноября.
 
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