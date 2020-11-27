Лидеры Евросоюза на саммите 10-11 декабря продлят на полгода санкции против России

Источник материала: АФН

Лидеры стран Евросоюза на саммите 10—11 декабря примут политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против России. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в делегации одной из стран в Совете ЕС.

«Как ожидается, на саммите будет коротко затронута тема минских переговоров (по урегулированию конфликта на Украине ), в рамках которой лидеры примут политическое решение продлить санкции на очередные шесть месяцев, так как существенного прогресса в их реализации нет», - отметил он.

По словам дипломата, ожидается, что на саммите канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон по традиции проинформируют остальных лидеров о ходе реализации минских соглашений. «Особых дискуссий по теме мы не ждем, так как ситуация ясна, каких-то значительных изменений мы не видим», - добавил он.