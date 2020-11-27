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Лидеры Евросоюза на саммите 10-11 декабря продлят на полгода санкции против России

27.11.2020 11:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лидеры стран Евросоюза на саммите 10—11 декабря примут политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против России. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в делегации одной из стран в Совете ЕС.

«Как ожидается, на саммите будет коротко затронута тема минских переговоров (по урегулированию конфликта на Украине ), в рамках которой лидеры примут политическое решение продлить санкции на очередные шесть месяцев, так как существенного прогресса в их реализации нет», - отметил он.

По словам дипломата, ожидается, что на саммите канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон по традиции проинформируют остальных лидеров о ходе реализации минских соглашений. «Особых дискуссий по теме мы не ждем, так как ситуация ясна, каких-то значительных изменений мы не видим», - добавил он.

 
 
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Лидеры стран Евросоюза на саммите 10—11 декабря примут политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против России. Об этом сообщил в пятницу...
 
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