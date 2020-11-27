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Лошадиная доза допинга и дисквалификация всадницы
Источник материала: Партизан
Чемпионку страны по конному спорту лишили титула из-за допинга у ее лошади
фото носит иллюстративный характер
Победительница турнира по троеборью в рамках чемпионата России конному спорту Евгения Овчинникова лишена завоеванного титула, дисквалифицирована и исключена из национальной команды из-за допинга у ее лошади. Санкции в отношении всадницы и ее коня будут действовать два месяца.
Как
Решением ФКСР Овчинникова дисквалифицирована и исключена из сборной на два месяца - с 27 октября по 31 декабря 2020 года.
В связи с дисквалификацией новым чемпионом страны объявлен Андрей Митин на Картели,
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Чемпионку страны по конному спорту лишили титула из-за допинга у ее лошади
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