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В Индии разбился советский истребитель
Источник материала: Партизан
В Индии разбился учебно-тренировочный советский истребитель Военно-морских сил страны МиГ-29К. Об этом
Он потерпел крушение над водами Аравийского моря около 17:00 по местному времени (14:30 мск) 26 ноября. Пилоты катапультировались перед падением: один из них выжил. Поиски второго пилота ведут воздушные и наземные подразделения.
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В Индии разбился учебно-тренировочный советский истребитель Военно-морских сил страны МиГ-29К. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на The Times of India.
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