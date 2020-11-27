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В Индии разбился советский истребитель

27.11.2020 11:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Индии разбился учебно-тренировочный советский истребитель Военно-морских сил страны МиГ-29К. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на The Times of India.

Он потерпел крушение над водами Аравийского моря около 17:00 по местному времени (14:30 мск) 26 ноября. Пилоты катапультировались перед падением: один из них выжил. Поиски второго пилота ведут воздушные и наземные подразделения.
 
 
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В Индии разбился учебно-тренировочный советский истребитель Военно-морских сил страны МиГ-29К. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на The Times of India.
 
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