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Шушкевич заявил о готовности Лукашенко присоединить Беларусь к России

27.11.2020 11:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший председатель Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич уличил президента Александра Лукашенко в готовности присоединить страну к России. Об этом он порассуждал в эфире НСН.



По мнению первого главы РБ, Лукашенко «знает о желании российских властей сделать Беларусь частью России и (...) готов на все». «[Президент России Владимир] Путин, конечно, спасет Лукашенко и сделает его наместником западной области России», — предположил Шушкевич.

При этом он призвал Москву не верить словам белорусского президента. «Лукашенко будет говорить, как сильнее полюбил Россию, но никого, кроме себя, он не любит», — отметил Шушкевич, добавив, что у президента нет желания построить нормальное европейское государство, при этом во всех проблемах он винит Запад.

26 ноября во Дворце независимости в Минске прошли переговоры Лукашенко и главы российского МИД Сергея Лаврова. Минский вождь заявил о желании иметь с Россией «не просто добрососедские отношения» и готовности вместе противостоять гегемонии США. «В отношениях наших стран не приходится говорить о перезагрузке, но об усилении, интенсификации. Тезис абсолютно напрашивается. Не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы», — сказал он.

Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании Союзного государства России и Беларуси обсуждается с конца 2018 года. Соглашение было подписано в декабре 1999 года, в 2000-м оно вступило в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме того, предусматривается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти. О вхождении одного государства в состав другого в документе не говорится.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Бывший председатель Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич уличил президента Александра Лукашенко в готовности присоединить страну к России. Об этом он...
 
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