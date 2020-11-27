Почобут: «Хозяин «всея Беларуси» обиделся»













– Очередной приговор для Ольги Хижинковой – это доказательство того, что её хотят показательно сломать. Причина такого трепетного отношения к ней очевидна -– она Мисс Беларусь, – пишет Анджей Почобут. – То есть в 2008 году она представляла Беларусь, была её лицом. И вдруг оказалась не там, не в то время и не в той компании. Хозяин «всея Беларуси» обиделся.





То, что сейчас происходит с Ольгой должно нам всем ещё раз напомнить – любимую, не отдают. Даже если она сама хочет уйти.





Ну и винтики системы крутятся-вертятся и готовы на любые подлости.