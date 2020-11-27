|
Почобут: «Хозяин «всея Беларуси» обиделся»
Источник материала: Партизан
Известный журналист – о третьем приговоре бывшему пресс-секретарю брестского "Динамо" и Мисс-Беларуси Ольге Хижинковой.
– Очередной приговор для Ольги Хижинковой – это доказательство того, что её хотят показательно сломать. Причина такого трепетного отношения к ней очевидна -– она Мисс Беларусь, – пишет Анджей Почобут. – То есть в 2008 году она представляла Беларусь, была её лицом. И вдруг оказалась не там, не в то время и не в той компании. Хозяин «всея Беларуси» обиделся.
То, что сейчас происходит с Ольгой должно нам всем ещё раз напомнить – любимую, не отдают. Даже если она сама хочет уйти.
Ну и винтики системы крутятся-вертятся и готовы на любые подлости.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный журналист – о третьем приговоре бывшему пресс-секретарю брестского "Динамо" и Мисс-Беларуси Ольге Хижинковой.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)