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Марадона в завещании распорядился забальзамировать его тело

27.11.2020 11:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, умерший в среду 25 ноября, в завещании распорядился забальзамировать его тело, сообщил спортивный канал TyC Sports.





По информации журналиста Мартина Аревало, Марадона несколько месяцев назад написал письмо семье, в котором попросил, чтобы его тело сохранили в "течение многих лет".

Как ожидается, что данное письмо будет доставлено родственникам спортсмена в ближайшее время.

Чемпион мира по футболу 1986 года в составе команды Аргентины Марадона умер в среду на 61-м году жизни. В четверг в Буэнос-Айресе состоялась церемония прощания с футболистом, на которую пришли тысячи людей, из-за чего власти были вынуждены продлить время проведения мероприятия: за два часа до его завершения длина очереди составляла около четырех километров. В столице страны прошли столкновения полиции и футбольных фанатов, недовольных непродолжительным временем, отведенным на прощание с Марадоной.
 
 
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Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, умерший в среду 25 ноября, в завещании распорядился забальзамировать его тело, сообщил спортивный канал TyC Sports.
 
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