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Лыжник Долидович получил письменное требование снять БЧБ-флаг с балкона

27.11.2020 11:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный лыжник Сергей Долидович получил письменное требование снять бело-красно-белый флаг с балкона.

Председатель правления собственников А. Поляков просит убрать "флаг с негосударственной символикой" и ссылается при этом на администрацию Центрального района Минска.

"Хижинковой ещё 15 суток добавили. А тут — снимите, уважаемый... История, она такая — проведи референдум о символике сейчас, уверен, вернулся бы флаг( бело-красно-белый) снова. И это нормально. Не хочу хаоса. Хочу уважения к выбору народа. Не хочу насилия. Хочу диалога. Флаг не сниму", — написал известный лыжник во своем аккаунте в Фейсбуке, передает "Еврорадио".


Требование, которое получил Долидович / facebook.com

Накануне стало известно, что администрация Центрального района столицы собирает сведения о квартирах, в окнах которых вывешена негосударственная символика. Замглавы районной администрация Вадим Передня заявил, будто размещение такой символики создает предпосылки для нарушения общественного правопорядка и спокойствия, норм этики, морали и межличностных отношений в общественной среде.
 
Теги: Минск
 
 
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Известный лыжник Сергей Долидович получил письменное требование снять бело-красно-белый флаг с балкона.
 
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