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Во Франции стартовали продажи роскошного седана Citroen

27.11.2020 11:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

После того как компания Citroen убрала с рынка модель С6 в 2012 году, поклонники французского производителя заждались большого и люксового седана от любимого бренда. Ведь полноразмерные Citroen всегда славились высоким уровнем комфорта и своим уникальным шармом. На этой неделе во Франции стартовали продажи духовного наследника С6 — седана DS 9.

Во Франции стартовали продажи роскошного седана Citroen

Автомобиль построен на растянутой платформе PSA EMP2 V2,3, и это, пожалуй, самая элегантная модель концерна как минимум за последнее десятилетие. Европейские дилеры просят за «четырехдверку» от 47,7 тысячи евро. За топовую версию E-TENSE 4×4 360 придется отдать 80 тысяч евро.

Во Франции стартовали продажи роскошного седана Citroen

Клиентам предлагают выбор между тремя силовыми установками: бензиновой PureTech 225 и двумя plug-in-версиями E-TENSE 225 и E-TENSE 4×4 360. Позже появится еще «дальнобойный» гибрид E-TENSE 250. Цифры в названиях означают мощность (в л. с.).

Во Франции стартовали продажи роскошного седана Citroen

В пресс-релизе говорится, что самый мощный DS 9 оснащается аж тремя двигателями: двумя электромоторами и бензиновым ДВС. Суммарная отдача — 360 л. с. и 520 Н·м. Такой автомобиль оснащается 20-дюймовыми колесными дисками и тормозной системой DS Performance.

Во Франции стартовали продажи роскошного седана Citroen

Есть всего два уровня оснащения: Performance Line+ и Rivoli+. Наиболее дорогое включает в себя алькантару, обилие хрома, черную решетку радиатора, кожаную отделку почти всех деталей салона и многое другое. Автомобиль оснастили системой автопилота Level 2 (удерживает полосу движения, тормозит, разгоняется). Кузов может быть окрашен в один из пяти оттенков: Pearl White, Midnight Blue, Pearl Crystal, Artense Grey и Perla Nera Black. Первые клиенты получат DS 9 в сентябре 2021 года.

Во Франции стартовали продажи роскошного седана Citroen
Во Франции стартовали продажи роскошного седана Citroen
Citroen C4 I Рестайлинг, 2009 г.в., 143 000 км
черный, хетчбэк, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
12 578 р.
4900$ / 4112€
Citroen C4 II Рестайлинг, 2016 г.в., 142 784 км
серый, седан, дизель 1.56 л, механическая, передний привод
16 394 р.
6386$ / 5360€
Citroen C5 I Рестайлинг, 2005 г.в., 291 700 км
серебристый, лифтбэк, дизель 1.6 л, механическая, передний привод
11 680 р.
4550$ / 3819€
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После того как компания Citroen убрала с рынка модель С6 в 2012 году, поклонники французского производителя заждались большого и люксового седана от любимого бренда....
 
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