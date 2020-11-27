В Бресте в мотоаварии пострадали двое братьев

Источник материала: Onliner

В ГАИ Брестской области сообщили об аварии, которая произошла в областном центре 25 ноября около 17:40. Столкнулись мотоцикл Yamaha и автомобиль Skoda Yeti, причем транспортные средства двигались в попутном направлении.

— По предварительной информации, 25-летний брестчанин, управляя мотоциклом Yamaha FZ, напротив дома №85 по улице Радужной совершил столкновение с попутно движущимся автомобилем Skoda Yeti под управлением 47-летней женщины. В результате происшествия мотоциклист и его 15-летний пассажир с травмами госпитализированы, — рассказали в Госавтоинспекции.

Сообщается, что на мотоцикле находились братья. Установлено, что оба передвигались на транспортном средстве в застегнутых мотошлемах.

По факту ДТП проводится проверка.





В ГАИ отметили, что с учетом погодных условий мотоциклистам стоит задуматься о том, чтобы поставить мототранспорт на зимовку и отдать предпочтение четырехколесным транспортным средствам.