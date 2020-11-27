ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте в мотоаварии пострадали двое братьев

27.11.2020 11:17 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В ГАИ Брестской области сообщили об аварии, которая произошла в областном центре 25 ноября около 17:40. Столкнулись мотоцикл Yamaha и автомобиль Skoda Yeti, причем транспортные средства двигались в попутном направлении.

— По предварительной информации, 25-летний брестчанин, управляя мотоциклом Yamaha FZ, напротив дома №85 по улице Радужной совершил столкновение с попутно движущимся автомобилем Skoda Yeti под управлением 47-летней женщины. В результате происшествия мотоциклист и его 15-летний пассажир с травмами госпитализированы, — рассказали в Госавтоинспекции.

Сообщается, что на мотоцикле находились братья. Установлено, что оба передвигались на транспортном средстве в застегнутых мотошлемах.

По факту ДТП проводится проверка.

В Бресте в мотоаварии пострадали двое братьев

В ГАИ отметили, что с учетом погодных условий мотоциклистам стоит задуматься о том, чтобы поставить мототранспорт на зимовку и отдать предпочтение четырехколесным транспортным средствам.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ГАИ Брестской области сообщили об аварии, которая произошла в областном центре 25 ноября около 17:40. Столкнулись мотоцикл Yamaha и автомобиль Skoda Yeti, причем...
 
Новости дня
Новости разные
 
Skoda получила награду Autobest как «лучшая компания 2020 года»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика