Игрушка взрослых мальчиков. Ferrari построила модель для любительских трек-дней

Источник материала: Onliner

Ferrari показала игрушку для взрослых и очень богатых мальчиков — трековый спорткар 488 GT Modificata. Машина создана исключительно для трековых дней и не должна перемещаться по дорогам общего пользования своим ходом. Модель совмещает элементы гоночных машин GT3 и GTE.





В Маранелло переодически запускают в розничную продажу трековые спорткары для любителей очень быстрой езды (типа наших заездов в «Липках»). Есть в портфолио Ferrari как экстремальные 12-цилиндровые модели линейки ХХ, так и построенные в единственном экземпляре машины вроде P80/C (представлена в прошлом году). 488 GT Modificata является новейшей трековой моделью Ferrari и внешне почти идентична 488 GT3 и GTE.





Новинка не будет использоваться ни в каких профессиональных гоночных дисциплинах, а значит, не должна соответствовать никаким регламентам. Иными словами, Modificata вольна гонять во всю мощь. А мощности здесь хватает — 3,9-литровый V8 (2 турбины) выдает на пике 681 л. с., что на 21 л. с. больше, чем у 488 GT3, и на 81 л. с. больше, чем у GTE. Как это часто бывает, любительская версия гоночной машины более мощная по сравнению с профессиональными спорткарами.





В салоне все как у настоящих «спортсменов». Имеется система телеметрии, а также мониторинг давления и температуры в шинах и пр. Подвеска здесь настроена как у 488 GTE, а коробка передач имеет регулируемые передаточные числа. Кроме того, спорткар получил новое сцепление и тормозную систему Brembo с усовершенствованным блоком ABS (как на 488 GT3 Evo).





Цены на модель не оглашены. Но купить такой спорткар сможет не каждый, даже при наличии круглой суммы в банке. Как и многие другие эксклюзивные серии Ferrari, 488 GT Modificata будет доступна только участникам закрытого клуба Ferrari Club Competizioni GT.



