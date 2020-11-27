Суд оправдал «изобретателя вечного двигателя» по делу о мошенничестве в России

Источник материала: Onliner

Власти российского города Муром в 2006 году заключили контракт с Евгением Мурышевым на использование его «квантового структурного преобразователя» для повышения КПД на котельных выше 100% и экономии топлива. Когда мэр сменился, бессмысленные траты из бюджета заметили и попытались расторгнуть договор. Ничего не вышло.

Об этом удивительном случае рассказывает TJournal , со ссылкой на документы Следственного комитета Мурома. Согласно им чиновники, «не обладающие достаточными знаниями в области физики», поверили в то, что устройство экономически выгодно, и заключили договор на использование КСП сразу на 17 лет — с 2006 до 2023 года.

Через пять лет глава города сменился, новая администрация не увидела экономии — только утекающие изобретателю отчисления по договору. Расторгнуть его не получилось, так как суд встал на сторону Мурышева. И пускай экспертиза подтверждала, что экономии его изобретение не приносило, но суд заявлял, что патент действует и не оспорен.

За 10 лет изобретатель получил 113 млн рублей из бюджета города. Против него возбудили уголовное дело за мошенничество. Недавно прошел суд. И он опять встал на сторону лжеученого. Во внимание не было принято экспертное заключение комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Российской Академии наук о том, что проект Мурышева, обеспечивающий КПД более 100%, неработоспособен на уровне основополагающих принципов физики.