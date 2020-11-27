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Доллар и евро дорожают с ускорением. Российский рубль тоже растет

27.11.2020 11:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Доллар, евро и даже российский рубль потихоньку ускоряются относительно нашего рубля, суточная дельта плавно растет. Впрочем, такое уже много раз бывало, валюты любят чертить синусоиды. Правда, обычно они пересекаются... Кроме того, никто не знает, что (или кого) запихнут в финансовую топку в процессе очередных торгов. О том, что это произошло, мы догадываемся по факту — наблюдая за торгами на Белорусской валютно-фондовой бирже. Или после отчета о состоянии золотовалютных резервов.

Доллар с утра заторопился и набрал 1,05 копейки. Стоит 2,5775 рубля.

Евро подорожал пока на 1,83 копейки. Со страшной силой торгуется уже по 3,0769.

Российский рубль — плюс 0,34 копейки, его сотня стоит утром 3,401.

В четверг доллар набрал 0,7 копейки и стал стоить 2,567. Евро прибавил 1,48 копейки, до 3,0586. Российский рубль подорожал на 0,82 копейки, его сотня стоила 3,3976.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар, евро и даже российский рубль потихоньку ускоряются относительно нашего рубля, суточная дельта плавно растет. Впрочем, такое уже много раз бывало, валюты...
 
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