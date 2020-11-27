Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудский актер Мэттью Перри решил жениться на агенте по талантам Молли Хервиц: избранница звезды сериала "Друзья" моложе его на целых 22 года.

Слухи о том, что Перри встречается с 29-летней девушкой, появились в январе 2020 года. Тогда таблоиды писали, что Чендлер из "Друзей" действительно влюбился, но уже весной СМИ заявили о разрыве отношений актера.

Перри решил разъяснить ситуацию и совершил самый решительный поступок в своей холостяцкой жизни: актер сделал предложение молодой возлюбленной.

"Я решил жениться. К счастью, я в отношениях с самой великой женщиной на земле", - рассказал актер изданию People, умолчав о формате свадьбы и списке гостей.

Инсайдеры издания отметили, что Хервиц начала встречаться с Перри не ради славы, но ей точно нравится чувствовать себя в центре внимания прессы.

Последние значимые отношения актера закончились восемь лет назад: Перри шесть лет встречался с Лиззи Каплан, а до этого состоял в отношениях с Джулией Робертс.

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