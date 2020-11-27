ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Звезда сериала "Друзья" женится на молодой и малоизвестной возлюбленной

27.11.2020 11:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудский актер Мэттью Перри решил жениться на агенте по талантам Молли Хервиц: избранница звезды сериала "Друзья" моложе его на целых 22 года.

Слухи о том, что Перри встречается с 29-летней девушкой, появились в январе 2020 года. Тогда таблоиды писали, что Чендлер из "Друзей" действительно влюбился, но уже весной СМИ заявили о разрыве отношений актера.

Перри решил разъяснить ситуацию и совершил самый решительный поступок в своей холостяцкой жизни: актер сделал предложение молодой возлюбленной.

"Я решил жениться. К счастью, я в отношениях с самой великой женщиной на земле", - рассказал актер изданию People, умолчав о формате свадьбы и списке гостей.

Инсайдеры издания отметили, что Хервиц начала встречаться с Перри не ради славы, но ей точно нравится чувствовать себя в центре внимания прессы.

Последние значимые отношения актера закончились восемь лет назад: Перри шесть лет встречался с Лиззи Каплан, а до этого состоял в отношениях с Джулией Робертс.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Похоже, что 51-летний Мэттью Перри решил окончательно остепениться - в сети обсуждают неожиданное заявление звезды.
 
Новости дня
Новости разные
 
Трамп назвал условие, при котором он готов покинуть Белый дом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика