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Приём граждан и прямая линия: Сергей Сивец и Татьяна Рунец готовы выслушать граждан
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сенаторы продолжают работу с обращениями граждан. Так, 27 ноября жителей Рогачева готов выслушать председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Личный прием граждан начался в 11 часов. Обратиться со своими вопросами могут в том числе индивидуальные предприниматели, а также их представители. Встреча проходит в районном исполкоме.
А завтра, 28 ноября, на связь с белорусами выйдет председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам. Татьяна Рунец проведет прямую телефонную линию. Звонки будут приниматься с 10 до 13 часов. Телефон, по которому можно дозвониться, сейчас на вашем экране.
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Новости Беларуси. Сенаторы продолжают работу с обращениями граждан. Так, 27 ноября жителей Рогачева готов выслушать председатель Постоянной комиссии по...
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