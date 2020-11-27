Приём граждан и прямая линия: Сергей Сивец и Татьяна Рунец готовы выслушать граждан

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сенаторы продолжают работу с обращениями граждан. Так, 27 ноября жителей Рогачева готов выслушать председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Личный прием граждан начался в 11 часов. Обратиться со своими вопросами могут в том числе индивидуальные предприниматели, а также их представители. Встреча проходит в районном исполкоме.





А завтра, 28 ноября, на связь с белорусами выйдет председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам. Татьяна Рунец проведет прямую телефонную линию. Звонки будут приниматься с 10 до 13 часов. Телефон, по которому можно дозвониться, сейчас на вашем экране.