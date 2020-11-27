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Как семья отреагировала на выкидыш безутешной Маркл

27.11.2020 11:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Как семья отреагировала на выкидыш безутешной Маркл
Меган Маркл. Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Стало известно о реакции королевской семьи на горе Меган Маркл. Происходящее прокомментировал брат принцессы Дианы.

Новость о том, что Меган Маркл недавно потеряла ребенка в утробе, произвели эффект разорвавшейся бомбы. Многие знаменитости выразили ей поддержку и сочувствие.

При этом от британского монаршего семейства официального заявления по этому поводу пока не было. Многие подданные Елизаветы II восприняли это как проявление полного отсутствия симпатии к супруге принца Гарри, которая фактически увела его из королевской семьи. Однако, выяснилось, что это не так.

По словам источника, представляющего королевский дворец, все члены монаршей семьи, включая королеву Великобритании, и особенно свекор Меган Меган принц Чарльз были глубоко опечалены случившимся. Однако, как заявил источник, «потеря ребенка – это глубоко личный момент». А Букингемский дворец подобные события личной жизни не комментирует.

Вместе с тем, все родные Гарри оказали ему и Меган Маркл всю возможную поддержку. А Чарльз Спенсер, брат покойной принцессы Дианы, не связанный дворцовым протоколом, публично выразил свое сочувствие герцогине Сассекской.

Напомним, о выкидыше Меган Маркл стало известно от нее самой. Жена принца Гарри рассказала, что инцидент произошел с ней в июле этого года. Как поведала экс-актриса, все началось с того, что она ощутила резкий спазм в животе. От боли она упала на пол – вместе со своим полуторагодовалым сыном Арчи, которого держала на руках. Затем ей пришлось отправиться в больницу.
 
Теги: Новости
 
 
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Многие знаменитости выразили ей поддержку и сочувствие.
 
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