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Развесили бчб-флаги и разбросали бутылки — в «Лебяжьем» подожгли ТС

27.11.2020 11:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Развесили бчб-флаги и разбросали бутылки — в «Лебяжьем» подожгли ТС
Пожарная машина едет к месту ЧП
Минувшей ночью в помещении Товарищества собственников дома на Победителей, 127 случился пожар. Кабинет председателя выгорел полностью.

Председатель ТС написала в домовом чате, что пришли пятеро неизвестных, вскрыли дверь и устроили поджог, сообщает Onliner.by. По информации портала, поджигатели также развесили рядом бело-красно-белые флаги и разбросали бутылки от коньяка.

В МЧС подтвердили информацию о ЧП, а также о том, что предполагаемая причина пожара — поджог. В МВД сказали, что проводится проверка.

Двор этого дома находится в списке мест, которые с недавнего времени патрулирует минская милиция.

«Судя по всему, разбили одно окно и точечно поджигали. Внутри все выгорело в ноль. Сейчас там голые стены вместо уютного кабинета», — рассказал один из местных жителей.


На опубликованных фотографиях видно, что пострадали и документы товарищества.

Накануне МЧС приняло постановление, которым запретило размещать на фасадах домов «изделия из горючего текстиля». Предполагается, что это плохо влияет на пожарную безопасность.
 
 
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На опубликованных фотографиях видно, что пострадали и документы товарищества.
 
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