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Развесили бчб-флаги и разбросали бутылки — в «Лебяжьем» подожгли ТС
Источник материала: UDF
Пожарная машина едет к месту ЧП
Председатель ТС написала в домовом чате, что пришли пятеро неизвестных, вскрыли дверь и устроили поджог, сообщает
В МЧС подтвердили информацию о ЧП, а также о том, что предполагаемая причина пожара — поджог. В МВД сказали, что проводится проверка.
Двор этого дома находится в списке мест, которые с недавнего времени патрулирует минская милиция.
«Судя по всему, разбили одно окно и точечно поджигали. Внутри все выгорело в ноль. Сейчас там голые стены вместо уютного кабинета», — рассказал один из местных жителей.
На опубликованных фотографиях видно, что пострадали и документы товарищества.
Накануне МЧС приняло постановление, которым запретило размещать на фасадах домов «изделия из горючего текстиля». Предполагается, что это плохо влияет на пожарную безопасность.
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На опубликованных фотографиях видно, что пострадали и документы товарищества.
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