Источник материала: UDF



Пожарная машина едет к месту ЧП

«Судя по всему, разбили одно окно и точечно поджигали. Внутри все выгорело в ноль. Сейчас там голые стены вместо уютного кабинета», — рассказал один из местных жителей.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Развесили бчб-флаги и разбросали бутылки — в «Лебяжьем» подожгли ТС На опубликованных фотографиях видно, что пострадали и документы товарищества.

Председатель ТС написала в домовом чате, что пришли пятеро неизвестных, вскрыли дверь и устроили поджог, сообщает. По информации портала, поджигатели также развесили рядом бело-красно-белые флаги и разбросали бутылки от коньяка.В МЧС подтвердили информацию о ЧП, а также о том, что предполагаемая причина пожара — поджог. В МВД сказали, что проводится проверка.Двор этого дома находится в списке мест, которые с недавнего времени патрулирует минская милиция.На опубликованных фотографиях видно, что пострадали и документы товарищества.Накануне МЧС приняло постановление, которым запретило размещать на фасадах домов «изделия из горючего текстиля». Предполагается, что это плохо влияет на пожарную безопасность.